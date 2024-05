Legión 501: Los únicos villanos en el mundo que hacen el bien

A todos nos tomó por sorpresa cuando un silencio sepulcral tomó por completo el Centro de Convenciones, nadie sabía qué esperar, los asistentes a la Comic Con Costa Rica - - algunos vestidos de sus personajes favoritos del cine, los videojuegos y el anime - -volteaban la cabeza para entender qué estaba pasando.

Los Stormtroopers destacan siempre en la Comic Con.

De repente, al fondo comenzó a sonar una melodía que se hacía conocida, una canción que en su universo genera terror, pero en la vida real, genera curiosidad. Poco a poco la música se fue aclarando y la melodía de la Marcha Imperial de la película Star Wars, tomó por completo el escenario.

Darth Vader fue la sensación de los cascos que estaban en exhibición en la zona de la Legión 501. Foto Lilly Arce (Lilly Arce )

Acompañando la música, marchaba un enorme grupo de stormtroopers, soldados imperiales, lords siths, droides y hasta wookies (los peludos personajes como Chewbacca). A todos los lideraba el terrorífico Darth Vader, con su característica respiración y temible sable láser color rojo.

La Legión 501, los malos de Star Wars, acababan de llegar.

Y aunque más de un pequeño peló los ojos de miedo, no hay que dejarse engañar por su aspecto rudo y temerario, debajo de las máscaras hay personas con un corazón enorme buscando hacer el más de los nobles bienes: ayudar a los demás.

El personaje Chewbacca es de los preferidos de los más pequeños. En la fotografía Ainara Avendaño Mora, vestida como Leia. (Lilly Arce)

La Legión 501 es una organización conformada por amantes de Star Wars, que se disfrazan de sus personajes preferidos, para apoyar causas benéficas en eventos y demás. Y desde hace más de 17 años, se dedican a usar la imagen de villanos, para hacer el bien.

“A nivel mundial tiene más de 25 años, pero acá en Costa Rica tenemos 17 y un poquito”, contó Luis Diego Carazo, quien comanda a este familia y quien nos contó que es un fiebre de la saga desde que vio el estreno de la primera película, el 1 de enero de 1978, en el ya extinto Cine Universal.

Luis Diego Carazo (derecha) es la cabeza de la Legión 501 en Costa Rica. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce)

“Yo empecé solo, después entró otro más y de ahí en adelante solo hemos ido creciendo. Ahorita somos alrededor de 75 miembros a nivel nacional, a nivel mundial andamos de 29 mil y pico”.

En una galaxia no muy, muy lejana

La Legión 501 tiene sus raíces en 1997 cuando Albin Johnson y Tom Crews de Carolina del Norte, Estados Unidos; decidieron crear sus propias armaduras para ir a ver una de las películas en el cine.

Sus trajes tenía tal calidad que llegaron a Lucasfilms, la productora de George Lucas, el padre de Star Wars; quien les dio el visto bueno y les otorgó la oportunidad de hacer el bien a través de voluntariado y caridad, usando a sus personajes.

BB-8, uno de los personajes preferidos de los fans de Star Wars, dijo presente para tomarse fotos con quien quisiera. Foto Lilly Arce (Lilly Arce )

Eso sí, quedan advertidos que no es un trabajo sencillo. Lucasfilms es muy estricto con los trajes pidiendo un 95% de fidelidad con las películas para poder aprobarlos. Así que se llevan su buena breteada, pero el objetivo final lo vale.

“Nosotros hacemos tres cosas: somos una familia, un grupo de fans de Star Wars y, el trabajo más importante, es para caridad. Aquí (en Comic Con CR) estamos apoyando a la fundación Pollitos de Hierro, que es una fundación que ayuda a niños con cáncer”, comentó Carazo.

Pero su voluntariado llega a todos los rincones de la galaxia, han trabajado con la Teletón, la Clínica del Dolor, Hospisonrisas, Fundación Daniel, albergues de ancianos, orfanatos y en general, cualquiera que necesite ayuda.

Para evitar malos entendidos, Luis Diego dejó muy claro que toda la plata recolectada va directito a la causa.

Los Stormtroopers siempre son asociados con el mal, pero, en este caso son los buenos de la historia. Foto Lilly Arce (Lilly Arce )

“Todos tenemos nuestro trabajo y no percibimos nada de dinero por esto. Incluso cuando recogemos una donación en un evento, la gente dona directamente a la cuenta de la causa de caridad. La plata no pasa por nosotros”, explicó.

Extra especial

Esta edición de la Comic Con fue extra especial para la Legión, ya que se estrenó el 4 de mayo, mundialmente conocido como May the 4th be with you, el día de Star Wars.

“Para nosotros es una fiesta que mezclamos con la exhibición que montamos. Nos hemos esforzado por traer props, hacer banners, montar los photobooths. El ingreso de Kylo (Ren, el villano de la más reciente saga de películas) fue una sopresita que teníamos. Pero para nosotros lo más importante ha sido apoyar a Pollitos de Hierro”, contó Carazo.

En la Legión 501 no hay ni buenos ni malos, todos tienen un mismo objetivo: ayudar. Foto Lilly Arce (Lilly Arce )

Ahora, si formar parte de los “malos” no es lo suyo, existe otra facción, la Legión Rebelde, conformada por los “buenos” de la historia como la Princesa Leia, Luke Skywalker y los soldados de la Rebelión. A diferencia de las películas, en la vida real, estos dos grupos trabajan de la mano para hacer el bien. Incluso, hay miembros que pertenecen a ambas agrupaciones.

Hasta "Arturito" se apareció en la Comic Con Costa Rica. Foto: Lilly Arce.

El camino que ha vivido la Legión 501 ha sido casi tan tormentoso como el de su contraparte en las películas, con altos y bajo, tropiezos y un poco de burocracia. Pero actualmente son uno de los grupos benéficos más grandes y conocidos del país.

Si ustedes son fiebres de Star Wars y quieren ayudar, pueden enviar un correo a info501stcr@gmail.com y ellos los van a asesorar en todo lo que necesitan para formar parte de este increíble grupo o, si tienen alguna causa benéfica que les gustaría que apoyen.