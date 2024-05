May the 4th: Celebre el día de Star Wars con estas ofertas en videojuegos

May the 4th, el día de Star Wars, está a la vuelta de la esquina y los nombres más grandes de la industria de los videojuegos están preparados para celebrarlo.

Star Wars quiere celebrar su día, May the 4th, con las mejores ofertas en videojuegos. Crédito: Steam.

¿Cómo? De la mejor manera posible, con juegos en descuento. Así que nos dimos a la tarea de recopilar para ustedes las mejores ofertas para celebrar su amor por este universo muy, muy lejano, desde su consola preferida

Xbox

Los grandes ganadores del May the 4th de este año son los usuarios de Xbox, que se van con la mayor cantidad y las mejores ofertas.

LEA MÁS: ¿Qué es “May the 4th” y qué se celebra?

En la tienda digital de Xbox puede encontrar Star Wars Jedi: Fallen Order Edición Deluxe en 2.500 colones, Star Wars Battlefront II Edición Celebration en 3 mil y el paquete triple, que incluye Star Wars Squadrons, Jedi Fallen Order y Battlefront II, en 4.600 colones.

Además todos los juegos de Lego están con un 75% de descuento, con precios que van desde los 2 mil hasta los 8 mil colones. Pero la oferta más llamativa es Lego Star Wars La Saga de Skywalker Edición Galáctica, que incluye todos los paquetes de expansión, en 10.200 colones.

Por si fuera poco, el más reciente juego, Star Wars Jedi: Survivor, está en 16.400 colones, la versión regular, y en 21 mil colones la versión Deluxe, ambos tienen un descuento del 55%.

PlayStation

PlayStation le dio las mejores ofertas a los usuarios del servicio de suscripción PlayStation Plus.

Los que lo pagan pueden comprar Star Wars Jedi: Survivor en 16.400 colones, Star Wars Battlefront II Edición Celebration en 4 mil y Star Wars Squadrons en 1.500 colones.

El resto de ofertas son más que nada para juegos clásicos.

Star Wars Republic Commando, uno de los juegos más queridos por los fans, está en 4 mil colones. Mientras que juegos retro como Super Star Wars, Star Wars Racer, Star Wars Bounty Hunters y Jedi Starfighter están en 2.500 colones.

Otra opción que pueden aprovechar es el paquete de herencia de Star Wars (Star Wars Heritage Pack) que incluye Republic Commando, Jedi Knight 1 y 2, y Star Wars Racer, todo por 10.200 colones.

LEA MÁS: Así puede conseguir Star Wars Jedi: Survivor por menos de 10 mil colones

Nintendo

Nintendo también se enfocó en los juegos retro con el Star Wars Heritage Pack siendo su mejor oferta.

Esta versión incluye Jedi Knight 1 y 2, Knights of the Old Republic 1 y 2, The Force Unleashed, Republic Commando y Star Wars Racer, por 20.500 colones.

Si quieren comprarlos por separado, los dos juegos de Knights of the Old Republic están en 7.100 colones y The Force Unleashed en 5.100 colones. El resto de juegos tienen un 50% de descuento.

LEA MÁS: Star Wars anunció su nuevo juego y no está muy, muy lejano

Por su parte, Lego Star Wars La Saga de Skywalker tiene un descuento del 75%, quedando en 7.700 colones.