¿No saben qué jugar? Estos son los videojuegos que se estrenan en mayo

Mayo está a la vuelta de la esquina y sin exagerar, es uno de los mejores meses si hablamos de lanzamientos de juegos. Desde samuráis hasta nórdicos, mayo tiene, específicamente, una de las semanas más cargadas de lanzamientos.

Mayo trae consigo algunos de los lanzamientos gamer más grandes del año.

A continuación les dejamos los estrenos más importantes.

Quizás el más llamativo es la llegada de Ghost of Tsushima a PC el 16 de mayo.

Ghost of Tsushima es un juego de mundo abierto que cuenta la historia del samurái, Jin Sakai, y su lucha por repeler la invasión del ejército mongol a la isla japonesa de Tsushima en el año 1274.

Según explicó PlayStation en su blog oficial, la versión que estaría llegando a computadoras sería la del director, que incluye el juego completo, así como expansiones, cosméticos y el modo multijugador cooperativo en línea.

El 21 de mayo se va a dar uno de los choques más grandes entre pesos pesados.

Primero, llega a Xbox Series X|S y PC Senua’s Saga: Hellblade 2, la secuela de uno de los juegos más aclamados de los últimos años.

Sobre este juego de acción y terror en tercera persona no sabemos mucho sobre la trama, fuera de que Senua emprende un viaje a la Islandia de los vikingos para enfrentarse a la tiranía y a los demonios que viven en su cabeza.

Por el otro lado tenemos System Shock, que llega a PS5 y Xbox Series X/S.

En realidad System Shock es un remake (versión modernizada) del juego de rol en primera persona de 1994 del mismo nombre, que sigue a un hacker que tiene la tarea de desactivar una inteligencia artificial.

Por si fuera poco, esa misma semana, pero el 23 de mayo, se estrena Paper Mario: La Puerta Milenaria en Nintendo Switch.

Este juego también es remake del juego de rol de 2004, que sigue las aventuras de un Mario de papel maché, que está en la búsqueda de siete cristales que abren una legendaria puerta que oculta un tesoro.

¿Qué hay dentro del tesoro? Tendrán que jugar para averiguarlo.

Otros lanzamientos

2 mayo: Endless Ocean Luminous (Switch) y Surmount (Switch, PC).

4 mayo: Spy Guy Hidden Objects Deluxe Edition (Switch, PC).

7 mayo: Nancy Drew: Mystery of the Seven Keys (PC) y Prison Architect 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC).

8 mayo: V Rising (PC) y Animal Well (PC, PS5, Switch).

9 mayo: Crow Country (PS5, PC), Little Kitty, Big City (Switch, Xbox Series X|S, PC) y The Bridge Curse 2: The Extrication (PC).

13 mayo: Homeworld 3 (PC).

14 mayo: Braid: Anniversary Edition (PS5, PS4, Switch, PC, Netflix).

16 mayo: Lorelai and the Laser Eyes (Switch, PC).

20 mayo: World of Warcraft: Cataclysm Classic (PC).

21 mayo: Paper Trail (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) y Gestalt: Steam & Cinder (PC).

23 mayo: World of Goo 2 (Switch, PC).

28 mayo: MultiVersus (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC), Old World (PC) y Reus 2 (PC).