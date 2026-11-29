Adrián Chinchilla anuló un gol que generó mucha polémica entre Alajuelense y San Carlos. (JOHN DURAN/John Durán)

La primera fase del Apertura 2026 cerró con una jugada llena de polémica que divide los criterios de muchos. ¿Estuvo bien o mal anulado el gol de San Carlos en su encuentro ante Alajuelense?

Esa pregunta se la hicimos a cinco exárbitros ticos que, como una muestra de lo que fue la jugada, dividieron criterios: para unos fue un acierto pitar la falta y para otros fue un error.

Henry Bejarano, Marvin Amores, Pedro Navarro y Orlando Portocarrero están en el bando de que los árbitros tomaron la decisión correcta al anular la jugada.

Por su parte, Greivin Porras cree que fue un error que perjudicó a San Carlos y se debió dar como bueno el gol. A él se les unió el analista mexicano Fernando “Cantante” Guerrero, quien también opinó con La Teja. Vinicio Mena, por otro lado, también ve una pelada arbitral y lo hizo saber en redes sociales.

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Exárbitros explican por qué consideran que el gol estuvo bien anulado

En el bando de los que creen que sí hay falta, Bejarano fue el primero en opinar desde este sábado y fue firme en su criterio.

“El gol está bien anulado porque hay una falta previa sobre Washington Ortega. Se señala tiro libre indirecto, cuando se impide que el guardameta saque el balón con la mano, lo juegue o lo intente jugar cuando el guardameta está en proceso de soltarlo”, dijo.

“La jugada es ilícita, porque pone el codo y desestabiliza al portero, en mi opinión está bien anulado el gol, no deja saltar al portero, por lo que no puede atrapar el balón”, opinó por su parte Amores.

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Pedro Navarro fue claro que para él hay falta en el gol anulado a San Carlos. (Rafael Pacheco Granados)

Navarro explicó además otro detalle adicional que para él es importante a tener en cuenta en este caso:

“Más allá de exponer el criterio de Pedro, hay que ver el análisis respecto a la regla, el jugador de San Carlos abre su brazo para crear más espacio, impidiendo que el guardameta de la Liga pueda tener una acción completa de sus habilidades”.

“El balón no estaba en juego todavía, es importante esto, el balón no había llegado cuando ya el brazo estaba impidiendo que el portero pudiera saltar bien por ese balón, por lo que sí es una falta, bien sancionada y analizada por el VAR.

“Si el balón hubiera estado en disputa, posiblemente se hubiera visto como una acción leal, yo estoy saltando y listo, pero si usted ve bien la jugada, el balón no había llegado aún y el jugador metió el brazo, una acción adrede del sancarleño”.

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Para Portocarrero es una jugada complicada, en una zona gris, si puede llamarse así, pero al analizarla, aunque al principio no se ve falta, viendo más a detalle sí hay.

“Uno ve de primera instancia en el tiro de esquina que no hay falta, el portero sale a atacar el balón arriba de muy mala forma, no hay insumo más que ese, el árbitro debía tomar decisiones en fracciones de segundo y da el gol”.

“Ya viendo luego bien la jugada, en la repetición se ve que hay una carga contra el portero, que el jugador de San Carlos mete parte de su brazo por encima del hombro que le permite sacar ventaja. Que Ortega salió mal, es cierto, salió mal, pero también hay un contacto directo. Acá hay una carga muy clara”.

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Exárbitro considera que el gol de San Carlos era legítimo

Greivin Porras asegura que para él está mal anulado el gol de San Carlos.

En el bando de los que creen que no hubo falta, para Porras no había nada por qué pitar.

“Es gol legítimo, en primera instancia el árbitro lo ve correctamente y con el VAR lo anula, pero el roce es normal de juego. El jugador sancarleño salta más que el guardameta Washington Ortega, el contacto es inevitable, pero no hay falta, esta acción es parte del juego, normal, yo la infracción no la veo por ningún lado”.

“El error es de parte del árbitro y del VAR, porque si bien es cierto el VAR lo llama, el que toma la última decisión es el árbitro de acuerdo a lo que ve”, comentó.

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Otro que piensa que fue un error es Vinicio Mena, quien en su perfil de Facebook opinó que fue mal tomada la decisión.

“Jamás, no es lo mismo cargar contra un adversario, que una disputa leal contra un adversario, y no salgan diciendo que el guardameta es intocable en el área, eso no existe, lo que existe es falta o no falta.

“Aquí observamos un guardameta que tras de que sale mal, salta cuando el delantero ya está arriba, y es lógico, uno bajando en buena lid, y otro subiendo en mala salida, lógico que debe haber contacto, contacto que las reglas del fútbol lo permiten, mientras no haya falta que fue lo que sucedió en este caso, pero qué más da, un desacierto más en la discriminación de faltas de nuestros réferis”, opinó.