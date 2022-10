¿Debe Anthony Contreras tirar un penal otra vez? Esto dicen los que saben

Si usted, amigo lector, fuera el técnico Hernán Medford, y se presentara un penal el domingo a favor del Herediano, ¿se lo daría a Anthony Contreras?

El delantero florense ejecutó el penal que marcaron a favor de Team en el juego de vuelta de la final de la segunda fase, al minuto 90 y su remate lo contuvo el portero saprissista Kevin Chamorro, luego de un flojo disparo.

Anthony Contreras es el cobrador de penales del Team. (Rafael Pacheco Granados)

Con ese fallo, el Team no pudo empatar y Saprissa terminó ganando la segunda fase. El resultado fue que se va a disputar una gran final entre los dos rivales, que inicia este domingo, a las 5 de la tarde en el estadio Ricardo Saprissa.

La respuesta a la pregunta inicial tiene lo suyo. Para el entrenador Hernán Meford, por ejemplo, es fácil, sí lo tiene que hacer porque es el cobrador y es bueno.

Otros como el exjugador Kenneth Paniagua también piensan que la respuesta es muy sencilla, pero es la contraria, no le darían el penal al joven delantero.

La división de criterios es tal que le consultamos a un coach deportivo, David Wais, fundamental en la obtención del título número 30 de Liga Deportiva Alajuelense, quien declinó dar una respuesta porque el asunto es demasiado complejo y tiene puntos a favor y en contra. “Dar una respuesta me parece una falta de respeto”.

Video: Joel Campbell habla del penal que falló Anthony Contreras

Sin embargo, añadió. “Tanto la decisión del jugador como del cuerpo técnico y los compañeros son válidas. Si hay una unidad de criterio, es buenísimo fortalecer la confianza del jugador”, explicó.

Se las trae

Si se presenta un penal, muchos esperan que Contreras tome la bola, se pare firme y ejecute como regularmente lo hace para reivindicarse, para lavarse la cara y sacarse ese clavo. Es una forma de darle confianza y respaldo.

Juan Miguel Basulto es una alternativa en el cuadro rojiamarillo. (Jose Cordero)

El otro escenario es quitarle presión al joven, de 22 años, y designar con antelación un lanzador si se presenta el chance.

Veamos algunos criterios de los heredianos cuando les consultamos.

El exjugador Kenneth Paniagua dice que él le quita la presión y coloca a otro. Por supuesto, es consciente de que eso no garantiza nada y que cualquiera puede fallar.

“No es un muchacho curtido, es decir, está haciendo sus primeros torneos y ha sido importante para el equipo, pero para mí quitarle la presión es lo recomendable. Si por A o por B se presenta una situación similar y vuelve a fallar se puede caer mentalmente”, explicó.

Para Paniagua es mejor que se desquite en la cancha, darle la oportunidad, apoyarlo para que demuestre su capacidad.

“El juego en sí le puede dar esa posibilidad de que agarre confianza y desquitarse”, expresó.

La aficionada Hellen Castro florense expresó que no le daría el penal a Contreras.

“No es lo mismo un penal en cualquier partido que en una final y al fallar puede tener desconfianza. A mí no me gustó como lo tiró, estaba como con nervios.

“Eso sí, tiene que estar en el partido porque es un excelente jugador”, aseveró.

No hay quite

El periodista deportivo y aficionado del Herediano Steven Oviedo, considera que Anthony debe lanzar el penal si se presenta.

“No puede no tirarlo. Es el responsable de que se juegue esta serie. Debe pararse y tirar el penal porque el fallo que tuvo nos tiene jugando esta gran final. Debe asumir la responsabilidad, pararse frente al balón y tirarlo”, expresó.

Bernal Arce, otro periodista, que hace el programa Meridiano Deportivo, dedicado al Team, dice que se lo daría a ojos cerrados a Contreras.

“Es que ha tirado penales todo el torneo y lo ha hecho bien, le consultoría primero y si me dice que se siente bien y que está preparado se lo doy, porque también es un arma de doble filo porque sino se lo da Hernán lo quema feo”, expresó.

El jugador del León de México y compañero de la Selección Nacional de Anthony, Joel Campbell se refirió al tema en el programa Cracks, de TD+.

El juego de ida de la gran final será en el Ricardo Saprissa.

“Yo me pregunto, la gente qué hubiera pensado si no lo tira Anthony y lo tira otro (se refiere al partido anterior)... es que le tocaba a él, es el tirador del equipo, no hay otro, si más bien no agarra la bola, la gente va a preguntar, ¿diay, pero el tirador es Anthony, por qué no lo agarró, tuvo miedo, tuvo esto? Él es el tirador, él tomó la responsabilidad, lastimosamente, no se le dio, pero el próximo penal lo va a tirar él igual, porque es muy buen tirador de penales”, dijo Campbell.

Mientras tanto, el técnico Hernán Medford expresó que Anthony es el cobrador de penales, que tiene una alta efectividad y dio a entender que si se presenta la ocasión y él está en el terreno de juego, lo va a tirar.