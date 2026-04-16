Exárbitros despedazan las decisiones de Adrián Chinchilla y el VAR en el Cartaginés vs Herediano

La jornada 15 de torneo de Clausura 2026 dejó una serie de interrogantes sobre el arbitraje que no se contestaron con los audios del VAR que se revelaron este miércoles.

Solo en el juego entre brumosos y florenses, hubo tres acciones que dieron para el debate, en donde el central Adrián Chinchilla conversó con los miembros de la sala VOR para analizar las jugadas polémicas del duelo, que cerró con marcador 1-2, a favor de Heredia.

Las decisiones de Chinchilla provocaron la molestia del presidente del equipo brumoso, Leonardo Vargas, quien cuestionó el trabajo de la Comisión de Arbitraje y de su presidente Enrique Osses.

El juego entre Cartaginés y Herediano cerró con marcador 1-2, a favor de los florenses. Foto: Mayela López. (Mayela Lopez/Rafael Pacheco Granados)

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“En Cartago nos perjudican; una vez sí, la otra también, es increíble.

“El penal que nos quitan; esta última jugada (gol de Douglas López) no duran nada revisándola y las fotos muestran claramente que la bola no salió, entonces, ¿cómo los del VAR no lo van a ver?”, dijo el viernes pasado.

Penal a favor de Herediano

Una mano en el área que dio en el defensor del Cartaginés Marcelo Hernández, fue una de las jugadas polémicas. La acción se dio a los 59 minutos y según la explicación que dio la Comisión de Arbritraje no era penal.

“El defensor del Cartaginés realiza un movimiento natural en la disputa del balón, sin asumir un riesgo ni ampliando el volumen de su cuerpo, por lo tanto sus movimientos se encuentran justificados dentro de la acción de juego”, explica el video.

La Comisión de Arbitraje determinó que Adrián Chinchilla hizo lo correcto al no pitar penal para Cartaginés. (Mayela Lopez/Mayela López)

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Penal a favor de Cartaginés

Una de la jugada más reclamadas fue en la que el Cartaginés pedía penal por una falta de Getsel Montes sobre el brumoso Elián Lanfranchi.

A los 86 minutos, el rojiamarillo derriba al blanquiazul en el área, lo que los locales reclamaron de manera enfática, pero luego de la revisión del VAR, el árbitro Adrián Chinchilla determinó que no era falta, aunque a simple vista parecía que sí.

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“En dicha acción se realiza una pugna por el espacio mediante un contacto físico. Como consecuencia de esta acción, el atacante es desplazado hacia su derecha, encontrándose con el defensor que también se desplazaba con la intención de disputar el balón.

“Se produce un contacto entre ambos jugadores, el cual resulta accidental e inevitable, sin que ninguno de los dos logre jugar el balón y se determina un contacto accidental permitiendo que el juego continúe”, es la explicación de los audios.

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Gol que le anularon a Cartago

Recordemos que al cierre del partido, los brumosos reclamaron que se les anuló un gol de Douglas López porque antes de la anotación la bola salió del terreno de juego, ante un centro de Fernán Faerron.

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La Comisión de Arbitraje revela lo que dijeron los árbitros, en una de las jugadas más polémicas del juego Cartaginés vs Herediano. Foto: VAR. (VAR/VAR)

“Al minuto 97, el Club Sport Cartaginés envía un balón al área del Club Sport Herediano, este rueda hacia la línea de meta y posteriormente abandona el terreno de juego.

“El jugador número 3 (Fernán Faerron) logra realizar un centro que es recibido por su compañero número 8 (Douglas López), quien anota un gol; no obstante, el árbitro asistente dos levanta su bandera, indicando correctamente que el balón había salido en su totalidad del campo de juego.

“Por lo tanto, la reanudación correspondiente es un saque de meta, que es avalada por el árbitro. El VAR inicia una revisión protocolaria utilizando las diferentes cámaras y ángulos, encontrando evidencia clara y contundente que confirma que el balón había abandonado completamente el terreno de juego, por lo que ratifica la decisión tomada”, explica el análisis de la sala VOR.

Falta de Waston

En el partido entre Saprissa y Liberia se habló de una posible roja a Kendall Waston en el minuto 36 por un planchetazo del morado a lo que analizaron que el defensor juega “clara y lealmente el balón"

Analista da su palabra

El exárbitro Henry Bejarano habló de las jugadas en cuestión y difiere en algunas de las decisiones que tomó quienes impartieron justicia en este encuentro.

“Sobre el penal no pitado a Heredia: es una mano natural, el balón busca la mano, está bien sancionada la acción.

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“Sobre el penal que no le pitaron a Cartago: era penal, el jugador lo atropella muy claro, no hay nada que decir, el balón está adelante, el defensor no juega el balón.

“Sobre la última jugada y el gol anulado a Cartago: era gol, porque la regla número 9, dice que tiene el balón tiene que salir totalmente, esa bola no sale de la línea de meta. Era gol del Cartaginés”.

Con la jugada de Waston fue muy claro.

“Es de roja por juego brusco grave, ¿por qué cree que Kendall se quedó con el jugador?, porque sabía que lo podían expulsar. Roja directa".

Adrián Chinchilla y sus compañeros acertaron al no pitar penal para el Herediano según la Comisión de Arbitraje. (Mayela Lopez/Mayela López)

Veredicto de experto

El exárbitro Marvin Amores hizo su análisis.

“Sobre el penal no pitado a Heredia: está bien, porque es una mano no voluntaria (que no hubo intención de jugar el balón con la mano), ahí no hay nada que decir.

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“Sobre el penal que no le pitaron a Cartago: eso es penal aquí, en Chile y en China. La falta es clarísima y no entiendo cómo no la sancionaron como tal.

“Sobre la última jugada y el gol anulado a Cartago: lo que yo veo es que la bola nunca sale. Recordemos que la regla 9 dice el balón debe salir totalmente, veo una sombra donde el balón está siempre en juego, por lo que el gol, para mí es válido, porque la bola no sale del terreno de juego”.

Con la jugada de Waston, Amores está de acuerdo con el VAR.