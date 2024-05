Greivin Mora dice a los dueños del Cartaginés quién debe ser el entrenador del equipo

Greivin Mora, técnico de Cartaginés, dijo este domingo, en conferencia de prensa luego de empatar con Santos a un gol, que él debe continuar como técnico del primer equipo.

El cuadro brumoso acumula ya dos partidos seguidos sin triunfo en casa, ante rivales a los que, en el papel, debió ganarles. El anterior lo perdió con Pérez Zeledón 2 a 0.

“Si me preguntan a mí hoy, debería ser yo el entrenador, es algo mío, creo que es un cuerpo técnico capaz. Creo que tenemos la posibilidad real porque en el día a día vemos que lo podemos hacer. Arrastramos cosas que son herencia, que no son nuestras y es difícil cambiar sobre la marcha, tampoco es responsabilidad directa de este cuerpo técnico”, comentó.

Greivin Mora dice que, para él, el partido ante Santos fue aburrido. (Rafael Pacheco Granados)

Mora admitió, además, que el partido ante los santistas fue aburrido y que a los muchachos les está faltando hambre, ganas de buscar los partidos.

También le preguntaron qué opinaba sobre las declaraciones que dio Leonardo Vargas, presidente del club, de que al equipo le falta compromiso.

“Nos falta ambición, hoy es notorio, sí. Dejamos mucho por hacer y no tuvimos un partido como lo habíamos planteado, es donde entra la palabra de falta de compromiso, allí está. El partido fue aburrido y lo provocamos, Santos aprovechó una.

“La parte de competitividad del jugador tiene que estar al máximo siempre, aunque no se juegue nada, hoy pecamos de eso, si no competimos en partidos de trámite no hacemos bien y atentamos contra la institución, se los dije, tenemos que competir aunque no tengamos opciones. En estos dos días (antes de enfrentar a Sporting) vamos a abocarnos a esa situación, que entiendan que deben competir sí o sí”, dijo.