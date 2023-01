Luis Fernando Suárez habría metido las patas en entrevista

El entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, cometió un error en la entrevista que concedió a teletica.com al decir algo que no es preciso, ni correcto.

Suárez expresó al periodista Daniel Jiménez, en una entrevista publicada este viernes 6 de enero, que la Fedefutbol había establecido relaciones comerciales con Eurodata (empresa de su representante), antes de que él llegara como seleccionador nacional.

Lus Fernando Suárez y su representante Ricardo Pachón. Foto: Tomada del perfil de Pachón en Twitter.

“La Federación sabía de todo eso, es una situación totalmente diferente a lo que yo tengo como contacto con mi representante, han hecho un montón de contratos antes de yo llegar. O sea, que en ese sentido es una situación muy normal que se dé en esa relación de representantes, juegos con las federaciones, en la que yo no tengo absolutamente nada que ver”, expresó Suárez en la entrevista.

Le consultamos a Carlos Ricardo Benavides, fiscal de la Fedefutbol, si eso era así y dijo lo siguiente:

“Según información que solicité a la administración de la Federación y que ya me brindaron, no es así. Los contratos que conozco con Eurodata, según esa información que me dieron, son posteriores a la contratación del señor Luis Fernando Suárez”.

- ¿Tiene el dato de cuál fue el primer fogueo?

“El primer contrato del que tengo conocimiento es un partido amistoso que se pactó para celebrarse en Los Ángeles, contra la Selección de El Salvador en julio del 2021″.

Y Benavides no se equivoca, pues Suárez fue presentado como entrenador de la Tricolor en junio del 2021, un mes antes de aquel partido contra los salvadoreños.

Es decir, previamente no había vínculos con la empresa de los hermanos Pachón, según la información que la administración de la Fedefutbol le brindó al fiscal.

Después de ese partido, Costa Rica pactó compromisos --de la mano de Eurodata-- con Nigeria, Corea del Sur, Uzbekistán y el fallido partido ante Irak.

Es decir, hubo una notable cantidad de negocios una vez que Suárez se estableció como entrenador.

Costa Rica tuvo un Mundial apenas regular con Luis Fernando Suárez. (FRANCK FIFE/AFP)

El problema que genera ese detalle es que los miembros de la Federación dejaron pasar por alto algo que a todas luces era un conflicto de intereses, pues Ricardo Pachón es el agente de Suárez y es el CEO de Eurodata. También está en la empresa Jairo Pachón, hermano de Ricardo.

Benavides dijo que, claramente, los directivos no vieron un conflicto de intereses cuando firmaron el contrato con esa empresa.

“Evidentemente no lo consideraron un conflicto de intereses, por eso yo llamé la atención y lo dije y por eso tomamos la decisión de que no se vuelva a tener una relación con esa empresa, mientras sea la empresa que representa a don Luis Fernando”.