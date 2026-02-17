Tico se ha comido broncas y ha hecho hasta lo imposible para conseguir firmas de estrellas internacionales

Impulsado por su pasión por el fútbol y con 12 años al frente de su tienda en Heredia, Mario Pizarro convirtió una idea espontánea en un reto que hoy suma 53 firmas de figuras históricas del balompié nacional e internacional.

Lo que comenzó con pedirle un autógrafo a cada jugador que llegaba a su negocio, llamado Distribuidora La U, terminó transformándose en una cruzada por reunir camisetas firmadas de integrantes de la Selección Nacional y de jugadores emblemáticos del fútbol tico.

Recientemente, para el juego de Leyendas entre el Real Madrid y Barcelona, del 7 de febrero anterior, jugado en el Estadio Nacional, pudo conseguir varias estampas; sin embargo, tiene un sinsabor, porque no pudo traerse la firma de Ronaldinho, la estrella brasileña, pese a que lo intentó por todos los medios posibles.

Pero no todo ha sido color de rosa: mientras buscaba las firmas de las estrellas, sufrió un altercado con un equipo de seguridad del hotel en donde se hospedaban los exjugadores, mientras aguardaba para estar frente a frente con el “Conejito” Saviola, exjugador del Barcelona.

Sin embargo, se plantó firme y al final consiguió la firma del exgoleador argentino.

Mario Pizarro tiene una colección de más de 50 firmas de jugadores nacionales e internacionales, entre ellos Iker Casillas. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía./Foto: cortesía.)

Este lunes, Mario se fue para el aeropuerto Juan Santamaría, para esperar a los jugadores del Vancouver Whitecaps y buscar la firma del alemán Thomas Müller, campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014, y ganador de la Champions League con el Bayern Múnich de Alemania.

Un fiebre al fútbol y su búsqueda por firmas de camisetas

Mario Pizarro consiguió varias firmas en el evento de Leyendas del Real Madrid y Barcelona. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía./Foto: cortesía.)

Una pasión

Pizarro es propietario de Distribuidora La U desde hace 12 años y contó cómo comenzó con su negocio.

“Siempre me ha gustado el fútbol y cuando empecé en esto las camisas no se conseguían tan fácil, por lo que empecé a hacer contactos para traer camisas futboleras. Así fuimos hasta el 2013 y un año después se vino el boom del Mundial del 2014 y esto despegó.

Mario Pizarro tiene varias firmas de jugadores de la Selección Nacional que fueron a los mundiales del 2002 y 2014. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía./Foto: cortesía.)

“Y a raíz del negocio, a veces, nos visitaban jugadores y se me ocurrió que el futbolista que llegara me firmara la camisa de la época en que jugó y, si era un jugador de Saprissa, buscaba una camisa y le pedía la firma.

“Debido al papel de la Selección en el 2014, varios jugadores se fueron al extranjero y comencé a buscar las camisas de esos legionarios y pensé que si me iba a poner a buscar firmas, debía documentarlo en video, para tener algo que me confirmara que era en realidad la firma del futbolista”, dijo.

Mario Pizarro consiguió este lunes la firma del campeón del mundo Thomas Müller. Foto: cortesía. (Foto: cortesía./Foto: cortesía.)

El primer autógrafo que buscó fue el de Jafet Soto y luego siguió con los de otros como Kendall Watson, Christian Bolaños, Gabelo Conejo y, gracias a los videos, la gente le escribía y le decía que en determinados lugares podía encontrar a los jugadores.

Mario recordó que en una ocasión lo contactó Daniel Sanabria de Alajuelense, quien labora en el departamento de prensa; él lo invitó a ir al CAR y ahí se dio gusto coleccionando firmas.

Mario Pizarro tiene la camisa autografiada de Hernán Medford, en su paso por el Necaxa. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía./Foto: cortesía.)

Ese día, pudo compartir con Celso Borges, Joel Campbell, Junior Díaz, Rónald Matarrita y con el técnico Óscar Ramírez. En esta búsqueda, Mario no pone peros y, pese a la distancia, hace lo imposible para seguir aumentando su colección.

“Tuve que ir a San Ramón para buscar a Gabelo. Tenía una camisa de él de la Selección de Italia 90 y se me ocurrió llenar una camisa normal de un jugador de esa selección con todos los nombres de los futbolistas de dicho mundial.

“Y ahí comencé otro reto, que era buscar la mayor cantidad de firmas de jugadores de Italia 90. Ya tenía a Gabelo, a Óscar Ramírez y empecé con German Chavarría, Claudio Jara, Ronald Marín, Juan Cayasso y también tomé una camisa de la Selección del 2014 y he conseguido bastantes firmas. En total tengo 53”, destacó.

Joel Campbell le firmó a Mario Pizarro, la camisa del Arsenal. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía./Foto: cortesía.)

Misión agridulce

También tiene camisas de jugadores de sus respectivos clubes; por ejemplo, de Celso Borges tiene la camisa del Deportivo La Coruña, la del Arsenal de Joel Campbell, la del New York City de Ronald Matarrita, y la de Kendall Waston y Christian Bolaños del Vancouver Whitecaps.

Ha habido firmas que ha estado pulseando por años, pero que aún no consigue y no flaquea en el intento de obtenerlas.

Hace unos años, le compró una camisa firmada a una familiar de Keylor Navas, pero lo que más anhela es compartir con el portero y que delante de él, el Halcón firme una prenda.

La primera firma que Mario Pizarro consiguió fue la de Jafet Soto. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía./Foto: cortesía.)

Pero hay dos jugadores con los que aún no logra su tarea.

“Me falta la de Froylán Ledezma y la de Mariano Torres; soy saprissista y esa es una de las firmas que más quisiera tener en este momento”, manifestó.

Pizarro contó también detalles de su encuentro con las leyendas del Real Madrid y Barcelona y todo lo que hizo para compartir con algunos exjugadores europeos.

“Cuando anunciaron que vendrían a Costa Rica, comencé a buscar información e hice videos de los partidos, de las entradas, además de cuándo llegaban los jugadores al país.

Mario Pizarro es el dueño de Distribuidora la U desde hace 12 años. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía./Foto: cortesía.)

“El miércoles 4 de febrero me fui para el aeropuerto Juan Santamaría y primero llegaron los del Real Madrid. La primera firma que logré fue la de Edwin Congo y al otro día llegaron Iker Casillas, Pepe, Rivaldo, Carles Puyol y Makelele.

“Gracias a un par de contactos, compartí con Pepe, Guti y un español me ayudó con la de Puyol. La meta eran Ronaldinho y Casillas; por dicha, conseguí la de Iker, pero por más que lo intenté, no pude con la del brasileño.

“Fue una alegría conseguir las de tantos jugadores, pero me quedé con el mal sabor de no obtener la de este exjugador”, lamentó.