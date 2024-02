El emotivo mensaje del locutor El Danny CR a cuatro meses de que se apagó su motorcito

El locutor Daniel Álvarez (El Danny CR) junto a su abuelito Paco. (Instagram)

El locutor Daniel Álvarez –más conocido como El Danny CR– reconoció que los últimos cuatro meses han sido bastante duros para él, pues le ha costado aceptar que su abuelito ya no está en este mundo.

Don Francisco, el abuelo del popular locutor y presentador de televisión, falleció el 2 de octubre del 2023, y su partida dejó con un gran dolor a su nieto, quien todavía no se repone del difícil momento.

LEA MÁS: Uno de los locutores más reconocidos del país está de luto tras muerte de ser amado

A Danny los sentimientos por la ausencia de su familiar le salieron a flote este viernes 2 de febrero, al cumplirse un mes más del fallecimiento, una fecha que él recordó con un emotivo mensaje.

Según Danny, los segundos días de cada mes se le viene a la cabeza el momento en que su “motorcito se apagó”.

Daniel Álvarez dedicó un lindo mensaje a su abuelito, quien falleció hace cuatro meses. (Instagram)

“Don Francisco, viera cómo me cuesta aceptar que usted ya no está. Llego a la casa y veo su sillón vacío… igualito está mi corazón desde que el suyo dejó de latir. En la casa extrañamos todos los días desayunar con usted. Yo, personalmente, extraño cuando me decía Danielito, no se siente igual sin usted. Aquí seguimos ciudadano a abuela. ¿Usted puede cuidarnos a nosotros? Lo amo mucho viejito. Un beso hasta arriba”, escribió Álvarez.

LEA MÁS: El Danny CR vuelve a la televisión sin olvidar el episodio en que su salud corrió peligro

El locutor compartió el mensaje en sus historias de Instagram junto a una foto al lado de don Paco, donde los dos se dejan ver muy felices e incluso se hace mucho más evidente el parecido físico entre ellos.