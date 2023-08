¡Hay que orar! Coco Roper salió del hospital, pero se fue a casa con muy malas noticias

Coco Roper intenta ponerle un rostro bonito a su padecimiento y vaya manera de lograrlo.

Nicole “Coco” Roper Díaz salió del hospital este jueves luego de estar internada por ocho días, pero a su casa se fue con muy malas noticias respecto a su salud.

La nueva dificultad de la hija de Lynda Díaz la está obligando a tomar decisiones distintas a las planeadas respecto a su viaje a Costa Rica, previsto para mediados de agosto.

En su Instagram, Coco dijo este jueves que se siente muy desanimada porque en su salud es una cosa tras otra la que se complica cada día.

Por supuesto que estaba feliz de irse a casa, aunque su salida del hospital no fue tan fácil porque los médicos tenían que considerar muy bien que no representara peligro para su vida.

Coco Roper confesó que este jueves se sintió bastante desanimada.

“Estamos teniendo problemas con la cicatriz. Aparentemente mi cuerpo está expulsando las puntadas de mi cirugía grande, es una complicación que estamos tratando de manejar. Ahorita viene mi cirujano”, contó en una historia de Instagram que compartió cuando todavía estaba en el hospital.

En este 2022, Coco ha entrado al quirófano en dos ocasiones para unas cirugías (la primera más compleja que la segunda) que intentarían mejorar la calidad de vida que ella tiene tras sufrir una sobreirradiación que afectó a varios órganos de su cuerpo en un intento por curar el cáncer cervical que padece.

“Sentimos que no es nada que me tenga que forzar a estar aquí en el hospital (la nueva dificultad) y que no me pueda ir a la casa; pero sí tenemos que ver qué tenemos que hacer para poder controlarlo, manejarlo y también medir si voy a poder tolerar la cantidad de dolor que voy a sentir cuando esté pasando y siga pasando. Estoy superestresada y necesito muchas oraciones”, agregó.

Producto de eso, Coco está considerando hacer su viaje a Costa Rica, pero estar en el país muy poquitos días.

Otra mala noticia para Coco Roper

“Estoy considerando que mi vuelo a Costa Rica sea solo de viernes a domingo (en la) noche para solo estar en Costa Rica para los eventos y ya; pero no sé, todavía no puedo tomar esas decisión. Sé que voy a estar el sábado y el domingo, pero no sé si quiera irme tantos días antes. ¡Qué frustración!”, manifestó en otro video.

La luz verde para irse a casa se la dieron a Coco, quien ya se dejó ver muy feliz al lado de su hijita Ellie, pero no ha informado respecto a las indicaciones del médico sobre la nueva situación de su salud.

¡Hay que seguir orando por ella!