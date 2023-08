¿Qué le dicen los doctores a Coco Roper sobre sus planes de viajar a Costa Rica?

Coco Roper lucha contra un cáncer cervical.

Nicole “Coco” Roper Díaz volvió a referirse este miércoles al viaje que tiene programado desde hace tiempo a Costa Rica, esta vez para contar qué le han dicho los doctores sobre su intención de montarse a un avión.

Roper tiene previsto visitar el país el sábado 12 y domingo 13 de julio para dar varias presentaciones de su charla de motivación e inspiración en Heredia y Alajuelita, pero su hospitalización desde hace una semana tiene en suspenso el viaje.

Coco está con la fe de que en estos días salga del hospital y de poder cumplir con su deseo de venir a Costa Rica, un encuentro que ella tiene pendiente y que, según aseguró hace unos días, lo hará aunque sea en una camilla de hospital.

¿Qué le han dicho los doctores a la hija de Lynda Díaz sobre sus planes de viaje? ¿Están de acuerdo con que ella se monte en un avión?

La joven de 28 años habló de eso en una transmisión en vivo que hizo en Instagram este miércoles.

“Trato de ser más fuerte cada vez porque sí, porque me siento mal, porque puedo ver que lo que yo estoy pasando ayuda a otras personas, entonces es como que yo quiero hacer este viaje. Por eso los doctores, ninguno, ninguno, me ha dicho que no puedo viajar”, mencionó Coco.

Roper dijo que los médicos están haciendo todo lo posible con su salud para que ella pueda venir segura y tranquila a Costa Rica.

“Entienden (los médicos) que es lo que más me hace feliz en este momento, que es lo que aspiro a poder vivir, y solo ellos me pueden ayudar porque saben que todo va poco a poco deteriorándose (en su calidad de vida)”, agregó.

El viaje a Costa Rica será el último que ella haga en avión. “Este va a ser mi último viaje, y el doctor me dijo que entonces este viaje va a ser superespecial y que lo vamos a hacer funcionar; por eso es que me han dado todos los antibióticos y un montón de cosas que usualmente no le darían a otros paciente y me las han dado a mí porque confían en mi propósito”, aseguró.

Coco está hospitalizada desde hace una semana debido a dos infecciones diferentes que tiene en algunos órganos de su cuerpo y que la tienen con mucho dolor.

Recordemos que la joven lucha contra un cáncer cervical y las secuelas de una sobreirradiación que dejó con lesiones graves varios de sus órganos.

