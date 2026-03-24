Mike Blanco reaparece luego de semanas desaparecido tras polémicas denuncias en su contra

El creador de contenido Mike Blanco reapareció en las últimas horas luego de varias semanas de silencio, tras las denuncias en su contra por supuesto contacto indebido con menores de edad.

Mike Blanco enfrenta una polémica, por supuesto contacto indebido con menores de edad, desde inicios de marzo. Fotografía: Instagram Mike Blanco. (Instagram/Instagram)

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Un caso que estalló en redes

La polémica alrededor de Blanco surgió a inicios de marzo, cuando comenzaron a circular en redes sociales capturas de aparentes conversaciones indebidas que habría sostenido en el pasado con mujeres menores de edad.

A raíz de la denuncia pública, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) solicitó a la Fiscalía investigar el caso.

Caída en redes y ruptura con marcas

Mientras el tema crecía, el impacto en su imagen fue inmediato.

Varias marcas decidieron romper relaciones comerciales con el influencer, lo que golpeó directamente el “imperio” digital que había construido.

Además, su comunidad de seguidores también se ha visto afectada. Actualmente, Blanco cuenta con cerca de 118 mil seguidores en Instagram, lo que representa una caída de más de cinco mil en los últimos 20 días.

La publicación de Mike Blanco tras días en el centro de la controversia

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Silencio… hasta ahora

Durante semanas, el creador optó por desaparecer completamente de redes sociales, apagando su actividad tanto en Instagram como en TikTok.

Sin embargo, en las últimas horas volvió a dar señales de vida.

Lo hizo con una historia en Instagram en la que no aparece: es un video de un atardecer en la playa, acompañado únicamente por el sonido de las olas.

En TikTok, su plataforma más fuerte, aún no ha retomado actividad.

Un caso que abrió la puerta a más denuncias

El caso de Mike Blanco fue el primero en el país en involucrar a creadores de contenido señalados por supuesto grooming, término que se utiliza para describir conductas de contacto inapropiado con menores con fines indebidos.

Tras su caso, se generó una “oleada” de denuncias contra otras figuras de redes sociales.

Entre los nombres señalados están Steve Diet, Bb7 y Thepusshoss2.0.

Mike Blanco compartió esta publicación en Instagram este lunes. Fotografía: Instagram Mike Blanco. (Instagram/Instagram)

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También se solicitó investigar al cantante Balerom, cuyo nombre real es Andrés de la Espriella, siendo él el único que ha respondido públicamente a los señalamientos.