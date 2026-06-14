Miss Universe Costa Rica 2026 se confiesa: desde si tiene novio hasta el momento más duro de su vida

Detrás de toda la belleza, inteligencia y preparación que condujo a María Alejandra Acosta a la corona del Miss Universe Costa Rica 2026, hay historias de amor, desamor, alegrías, tristezas y lucha.

Como cualquier persona, la herediana que representará a Costa Rica en el Miss Universo 2026 arrastra un pasado que derivó en lo que es en la actualidad y de mucho de eso ella habló recientemente con La Teja.

Mariale Acosta tiene 24 años y será la representante de Costa Rica en la edición 2026 del Miss Universo, que será en Puerto Rico. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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La joven de 24 años fue coronada como la mujer más hermosa del país el pasado 5 de junio en una gala soñada. El triunfo llegó dos años después de su primera participación en el certamen, cuando quedó a un eslabón del título.

—¿Cómo transcurren los primeros días del reinado?

Es una locura todo. Siento que conforme pasan los días voy cayendo en cuenta del título y de la gran responsabilidad que tengo. Me siento muy feliz porque no solo me cumplí un sueño, sino que veo que Costa Rica está feliz con el resultado y entendí que nunca fue solo mi sueño.

—Llegó como la favorita, ¿eso la hizo sentirse ganadora?

En los concursos de belleza casi nunca gana la favorita, así que no me dejaba guiar por eso, sino por el trabajo que estaba haciendo. De hecho, me preparé mucho para perder, porque si no estás lista para perder, jamás estás lista para ganar. Sí me sentía ganadora, pero al mismo tiempo era consciente de que cualquier cosa podía pasar.

—¿Qué hubiese pasado si no gana?

Lo vuelvo a intentar. Dije que si no ganaba, pensé que con 29 años lo hubiese vuelto a intentar.

—¿Qué la llevó al triunfo?

La madurez y la conciencia. Una miss tiene que tener las emociones muy balanceadas porque la presión y el trabajo son extenuantes y debe ser una persona estable emocionalmente, transmitir y sentirse en paz; siento que eso me ayudó a ir sumando puntos.

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—¿Cuál ha sido el momento más significativo que ha tenido desde que ganó?

Lo más hermoso que me ha dado todo este proceso es que reunió a mucha de mi familia y de mis mejores amigos que viven fuera del país. Muchos familiares visitaron por primera vez Costa Rica. Después de ganar hicimos una cena y ver a tantas personas amadas juntas fue increíble. Eso no pasa nunca. Ahí me di cuenta de que el regalo de Dios no era solo la corona, sino el cariño de mi país, de mi familia, de mis amigos y de la organización.

—Sus papás son cubanos, ¿tiene algo de esa cultura?

Sí, son cubanos, pero yo nací y crecí en Heredia. Ellos llevan más tiempo viviendo en Costa Rica de lo que vivieron en Cuba porque llegaron muy jóvenes. Ambos son médicos, aman Costa Rica y vinieron a servirle a este país que les abrió las puertas. Vengo de una familia humilde que creció a nivel profesional gracias a su vocación de servicio. Mi mamá es una mujer que admiro profundamente.

Mariale Acosta será una de las pocas representantes afrodescendientes que Costa Rica ha tenido en el Miss Universo. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

—¿Por qué estudió Derecho y no Medicina?

Como un 95 por ciento de mis familiares se dedican a la ciencia. Hay microbiólogos, médicos, enfermeras, una prima que es como mi hermana, que es enfermera y está en el último año de Medicina, pero yo siempre fui muy hablantina y siempre me gustó mucho la diplomacia. A la hora de buscar carrera, no hice esa investigación para ver las opciones y en mi familia me plantearon tres: Derecho, Medicina o Ingeniería. Lo único que me gustaba era Derecho y así elegí mi carrera.

En diciembre terminé todas las materias de la carrera. Ahora me faltan las pruebas de grado para graduarme y luego el examen de incorporación al Colegio de Abogados. También tengo la meta de hacer una maestría en Comunicación.

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—¿Su objetivo es dedicarse a las leyes?

Si la vida lo quiere, sí. El Derecho es una carrera que sirve para todo. Siendo modelo, presentadora y creadora de contenido, me ha ayudado muchísimo a la hora de leer contratos, entenderlos y negociar. Creo que tengo una fortaleza con la negociación gracias a mis estudios profesionales. Mi meta es hacer la maestría en Comunicación y dedicarme por completo al mundo del entretenimiento.

—¿Tiene hermanos?, ¿qué hace en su tiempo libre? Háblenos de usted.

Soy hija única, pero tengo una prima que se llama Dianelis, que es como mi hermana. Somos sumamente unidas y hasta nos parecemos físicamente. Por otra parte, me encanta el deporte. Alzo pesas y lo que más me apasiona es hacer pilates. También me encanta bailar salsa, bachata y merengue; es algo muy familiar. Me gusta tomar un café con una buena amiga y conversar, ir al cine y confieso que soy un poco nerd: me gusta leer libros de negocios y psicología. Mi autor favorito es Robert Greene, el de Las 48 leyes del poder.

—¿Cuál es su comida típica favorita?

Las tortillas, las chorreadas y el gallo pinto.

Mariale Acosta se coronó en una gala inédita que tuvo en Costa Rica el concurso propiedad de Miss Universo. En la noche participaron tres Miss Universo y reinas de belleza de distintas partes del continente. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

—¿Cocina?

No, pero es un buen momento para aprender. Sí hago gallo pinto y me queda rico.

—¿Tiene novio?

Estoy soltera, pero 100% comprometida con el Miss Universe Costa Rica. Hace como un año que terminé mi última relación. Son cosas que pasan, pero me siento muy bien y creo que esta es una etapa de mi vida para estar soltera porque me puedo concentrar muy bien en esto. Vamos a ver qué pasa en el futuro, porque yo sí quiero tener una familia, pero todo vendrá a su tiempo.

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—Habla casi cuatro idiomas, ¿cómo aprendió tantos?

El inglés porque mis papás me obligaron desde muy niña a aprenderlo. El francés lo aprendí porque a los 17 años me fui a vivir a Francia, a un pueblito llamado Tourignes-Fouillard en Bretaña; ahí nadie hablaba español ni inglés, así que fue por necesidad. Estando allá, estuve en una escuela donde me daban italiano.

—En sus entrevistas habla mucho de su balance emocional, ¿hubo algún evento en su vida que la llevó a eso?

Mi papá falleció en 2023, justo tres meses antes de que yo tuviera que viajar a mi primer concurso internacional. Ya me había preparado tanto que decidí no dejar el proyecto botado. Su muerte fue un golpe durísimo, pero fui, clasifiqué y salí adelante. Ese episodio me hizo ver lo fuerte y empoderada que soy, me obligó a madurar y a elegir por cuáles cosas vale la pena estresarse y por cuáles no.

Mariale Acosta no solo ganó la corona del miss Universe Costa Rica 2026, también se acreditó el título de Miss Elegancia. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

—¿Cómo afronta las críticas? Hace unos días hablaron, por ejemplo, de sus rodillas.

Siendo honesta, apenas tengo tiempo para dormir cinco horas, así que no paso metida en redes. Me parece injusto gastar mi energía y atención en comentarios negativos cuando hay miles de personas escribiéndome cosas hermosas y constructivas. No sé si es madurez, la terapia o el trabajo interno, pero te lo juro: las críticas no me afectan.

—¿A quién le dedica la corona?

Mis papás, mis amigos cercanos y esta prima se la merecen, pero se la dedico a Dios porque ¡qué increíbles los planes de Dios! Son perfectos. En el 2024 (año en que participó por primera vez), jamás me hubiera imaginado todo lo que iba a pasar este 2026 para mí.

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—Su coronación fue histórica por todo lo que hubo, ¿qué significó ganar en una gala así?

Una respuesta de Dios. Fue hermoso coronarse en una gala de ese nivel. Vi cómo la organización le puso el corazón a este proyecto. Ahí nadie dormía. Para mí es un motivo de mucha honra, pero también de gran responsabilidad, porque si la vida y Dios me dieron la oportunidad de coronarme en una noche así, es porque tengo que hacer un trabajo de ese nivel.

—¿A qué tipo de mujer costarricense quiere representar?

Me encanta esa pregunta. A veces, los ticos no lo notamos porque es a lo que estamos acostumbrados, pero Costa Rica tiene un nivel educativo altísimo en Latinoamérica. Tenemos universidades públicas excelentes que siempre destacan en los rankings. Somos un país que cambió el ejército por salud y educación. Los ticos somos personas cultas y preparadas.

Para mí, es vital proyectar a una mujer inteligente, intelectual y culta. Ahora mismo me toca estudiar todo sobre Puerto Rico (sede del Miss Universo 2026): su historia, sus detalles, su cultura…, todo, porque eso es lo que haría una mujer costarricense. Quiero representar fielmente esa esencia para honrar a las mujeres de mi país.

Mariale Acosta tiene 24 años y está soltera. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

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