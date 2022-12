Natalia Rodríguez odiaba cumplir años en Navidad por una gran razón

Natalia Rodríguez contó que son contadas las veces que le hicieron una fiesta en su casa para su cumpleaños. Instagram

Natalia Rodríguez nació un 25 de diciembre, pero desde hace tres años dice cumplir años dos veces, el día que nació y el 24, fecha en la que volvió a nacer porque sobrevivió al accidente que tuvo en su casa y que le generó severas lesiones en una de sus piernas.

A pesar de que ahora celebra su cumpleaños por partida doble y hasta implementó una regla llamada “los tres regalos”, la presentadora de Sábado Feliz confesó que antes detestaba cumplir años en Navidad.

Naty nos contó el por qué es tan “feo” nacer en una fecha tan festiva y cómo se lo celebraban antes en su familia.

- Muy sinceramente, ¿le gusta cumplir años en Navidad?

Ahora sí, es que es como por épocas. Cuando uno es chiquitillo es lo mejor que le puede pasar en la vida, porque todo el mundo me daba dos regalos, chiquitica sí, más o menos después de los 11 años se convirtió en feliz Navidad, feliz cumpleaños. Entonces, de los 11 años hasta los 25 no me gustó, porque toda esa etapa era solamente un regalo y viene la etapa del colegio, donde todo el mundo hace fiestas con los compañeros, el 15 años y la etapa que le dan a uno la cédula y todo el mundo hace fiestas en bares, y el 25 de diciembre, el 1 de enero y el Viernes Santo son los únicos días donde está cerrado absolutamente todo, entonces, nunca pude celebrar mi cumpleaños años así.

Por ejemplo, yo no tuve fiesta de 15 años (le dieron un viaje) porque ¿quién va a llegar un 25 de diciembre?, nada.

En el programa Sábado Feliz también le adelantan la celebración porque el 25 nunca hay programa por más que sea un sábado. Instagram

- ¿Cuando le hacían fiesta de cumpleaños le adelantaban la fecha, o esperaban que todos se reunieran en la casa de la abuela o así para cantarle?

A mí nunca me han hecho una fiesta de cumpleaños en mi vida. Yo me hice una autofiesta de cumpleaños en Chuck E. Cheese hace tres años, que fue lo más increíble que me ha pasado en la vida, se lo juro, y lo organicé la misma mañana. Llegaron mis familiares que no tenían nada que hacer un 25 y algunos amigos y se lo juro que es el cumpleaños que más he disfrutado.

Mi esposo, cuando éramos novios, le conté que nunca me habían hecho una fiesta de cumpleaños un 25 de diciembre y menos sorpresa, y él me organizó una un año después de mi accidente (24 de diciembre de 2018) en un restaurante y llegaron todos mis amigos.

Pequeñita sí, cuando mi mamá me hacía una fiesta, que era cantar cumpleaños y ya, era como el 20 o 23 de diciembre, porque en esas fechas todo el mundo ya tiene sus planes. Fueron contadas con la mano.

37 años cumple

- ¿Y sus familiares sí se acuerdan del cumpleaños, o le dicen más feliz Navidad?

En la casa de mi mamá se reunían antes para intercambiar regalos, pero el asunto es que hay una tía mía que cumple el 25 también, entonces, muchas se acordaban por eso, porque a mi tía tienen muchos años de decirle feliz cumpleaños y ya después se acordaba que yo también. Solo mi mamá y mi hermana siempre se acuerdan.

Ahora grande sí se acuerdan más, por el recordatorio de las redes sociales (risas), pero chiquitilla no y en el cole menos. En el cole era horrible, porque nadie me llamaba, nadie se acordaba, nadie estaba pendiente de la fecha, porque todos estábamos de vacaciones y no existían los celulares, no habían redes sociales, por eso digo que ahora sí me gusta y de los 11 a los 25 años lo odié.

Su esposo Emilio Garro le preparó su primera fiesta sorpresa en el 2019. Instagram

- ¿Cuál regalo de cumple recuerda más?

Es que es muy difícil, porque para mi Navidad y cumpleaños era como la mescolanza de regalos, es difícil recordar cuál es de cuál, pero mi mamá siempre se esmeró mucho por darnos barbies, porque uno siempre quería la barbie de moda y eso siempre se lo voy a admirar, porque para ella era muy difícil llevar el peso de la casa, era una mujer sola, y no contaba con muchos recursos, y me acuerdo que ella nos llevaba a la Universal, donde ponían a las modelos en la ventana vestidas de Barbie, para que escogiéramos solo una. Ese era también como el paseo de Navidad, ir a San José a buscar la Barbie de Mattel.

- ¿Este año cómo piensa celebrar el cumpleaños?

No sé (risas). De hecho, Emilio (Garro, su esposo) me preguntó que qué íbamos a hacer, pero es que vieras qué difícil es planear algo, porque un 25 está casi todo lado cerrado, ni el cine yo creo que abren. El año pasado me hicieron como una tarde de café con un queque en la casa de mi hermana y la pasé con mis sobrinos y mi mamá, pero nunca tengo nada planeado. Un 25 tras de eso todo el mundo desea levantarse tardísimo, pero recuerde que ahora cumplo el 24 y 25 después de mi accidente, entonces, ahora valoro más cumplir años y por eso en mi familia puse la regla de los tres regalos.

La presentadora mencionó que antes sus amigos ni se acordaban de su cumpleaños porque no existían redes sociales, pero ahora que está en tele y existe WhatsApp es mejor. Instagram

- ¿Cómo tres regalos?

Después de mi accidente yo pido tres regalos, el del 24 de Navidad, el del 25 por mi cumpleaños y el 24 porque volví a nacer después de mi accidente, por eso es que digo que cumplo el 24 y 25.

- ¿Se lo cumplen?

Sí, mi esposo y mi mamá (risas). La verdad mi esposo sí se esmera en los regalos, a él le encanta hacer compras.

Ahora agradezco más que me digan ‘jale a cenar’, pasar tiempo de calidad con los míos” — Natalia Rodríguez

- ¿Qué ha significado el haber renacido?, como dice usted...

¡Es increíble! De hace cuatro años para acá disfruto mucho más el cumpleaños, desde que inicia el 24 y hasta que termina el 25. Para mí ahora más que nunca es muy honorable cumplir años el mismo día que cumple nuestro Señor Jesús, ya grande además me he dado cuenta que el 25 de diciembre es el único día del año en que están alineadas las estrellas perfectamente, pasan muchas cosas en el mundo y en el universo, y para mí es muy chiva que ese día tantas energías se muevan y pasen tantísimas cosas y que ese día Dios haya decidido que naciera yo, para mí siempre es algo que he valorado desde niña, dejando el lado vacilón de los regalos.