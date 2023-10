Omar Cascante anda más feliz que nunca y le llueven las felicitaciones, ¿por qué?

Omar Cascante compartió esta fotografía con su mensaje. (Instagram)

Una razón muy especial tiene al periodista Omar Cascante con una sonrisota de oreja a oreja este jueves.

El presentador de Buen día compartió en las redes sociales su gran felicidad e incluso los perfiles en Instagram y Facebook del programa de canal 7 hicieron eco de la alegría que tiene el galanazo.

Cascante está celebrando este jueves sus 42 años de vida y los festejó con un lindo mensaje que él mismo escribió y por el que comenzó a recibir decenas de buenos deseos de la gente que lo sigue y de sus compañeros de Teletica.

Así felicitó Buen día a Omar Cascante por su cumpleaños 42. (Instagram)

En su mensaje de aniversario, Omar dice que no cumple años, que ahora cumple vida y más que los calendarios que han pasado desde que nació, celebra la razón especial por la que está en este mundo.

“Hoy (este jueves) llego a los 42, y como dicen por ahí; ya no cumplo años, cumplo vida. Celebro no sólo el paso del tiempo, también la hermosa voluntad de Dios que me ha traído hasta aquí”, mencionó Cascante, quien además de periodista es músico y cantante.

Pero Omar fue un poco más allá, pues agradeció muchísimo todas las oportunidades que le ha dado la vida y que trazaron su camino.

“Agradezco por las experiencias que han forjado mi camino y por la inspiración que encuentro en cada corazón que ha tocado el mío. ¡Que este nuevo año de vida esté lleno de amor, aprendizajes y momentos inolvidables para todos nosotros!”, agregó Omar.

Omar Cascante dejó este lindo mensaje en sus redes sociales. (Instagram)

Los periodistas de Más que noticias, Juan Carlos Zumbado y Johnny López le desearon muchas felicitaciones al atractivo presentador de canal 7; mientras que en Buen día le desearon larga vida y felicidad.

Además de agradecido y feliz, Cascante llega a los 42 años con su corazón bien enamorado, pues desde setiembre del año pasado está muy feliz al lado de su novia Marisela Rodríguez.

De hecho, hace unas semanas él habló con La Teja de su vida y dijo que en el plano sentimental está muy contento con su amor. Eso sí, confesó que planes de boda no tiene.

“Ahí estoy, tranquilo. No es mi estilo publicar mi relación en redes sociales; me lo tomo muy personal, muy para mí y para mi pareja. Ahí estamos, estamos bien y la pasamos bien. Vivo mi relación al día y la pasamos bien sin pensar en eso (matrimonio)”, afirmó el guapetón en una entrevista que nos dio.

Omar Cascante junto a su enamorada, Marisela Rodríguez. (Cortesía)

A Omar le deseamos que el amor lo siga acompañando muchos años más y que en su vida nunca le falte salud, trabajo y, sobre todo, las bendiciones del cielo. ¡Feliz cumpleaños!

