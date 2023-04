Otra pareja de periodistas puso fin a su romance

Joshua Quesada y María Fernanda Chacón se enamoraron mientras compartían en la redacción de canal 8. Archivo

Este 2023 pareciera ser el año del desamor para algunas reconocidas parejas que nacieron dentro de un medio de comunicación.

Primero dimos a conocer que los periodistas Jennifer Segura y Óscar Ulloa, quienes se enamoraron entre los pasillos de Noticias Repretel, terminaron su noviazgo de siete años.

Y ahora los que habrían puesto fin al amor que los unió hace dos años son los comunicadores Joshua Quesada y María Fernanda Chacón.

Ellos se hicieron novios cuando coincidieron en la redacción de canal 8 de Multimedios.

Joshua nos había contado que le costó mucho conquistar a su colega. Archivo

Según nos había contado Quesada en una entrevista que nos dio en octubre del 2021, al principio le costó conquistarla por que ella es cuatro años mayor y le había contado que de momento no quería una relación formal, porque venía saliendo de una situación complicada.

“Fue un bombazo, entonces me alejé un poco, pero para mi sorpresa, como que empezó a extrañar que no estuviera tan atento a ella, ya después ella me buscó y ahí empezó todo, después de una pulseada de dos años me hizo caso”, dijo en aquel entonces Quesada.

Pues bueno, viendo las cuentas de Instagram de ambos, queda evidenciado que dicha relación se acabó, pues ya no están el montón de fotos que compartían juntos.

María Fernanda Chacón es periodista de Multimedios. Cortesía

De hecho, la hija del exfutbolista Ricardo Chacón borró la mayoría de sus fotos y solo dejó unas cuantas donde solo sale ella.

Además, a principios de año se cambió el color del caballo, por más oscuro, y es típico que cuando ocurren rupturas amorosas, las mujeres busquen cambiar su look como parte de un nuevo renacer.

Joshua, por su parte, también ha enfocado su cuenta de Instagram más en compartir imágenes de su nuevo trabajo en Calle 7 y también eliminó las fotos que tenía junto a María Fernanda.

No sabemos hasta ahora qué hizo que el lazo de amor que los unía se rompiera, pero es más que evidente que ya no están juntos.

Esta semana también dimos a conocer que los periodistas Óscar Ulloa y Jennifer Segura ya no son novios. Instagram

Joshua estuvo más de un mes incapacitado porque se lastimó la rodilla y tuvieron que operarlo, ahora que regresó a la pantalla de Teletica hizo un posteo en su cuenta de Facebook contando el por qué estuvo ausente del programa.

Él agradeció a todos los que lo chinearon en estos días en los que no podía ni caminar y para nada mencionó a Chacón.