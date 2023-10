¿Salir en De boca en boca pesó para que despidieran a Maureen Salguero de Multimedios?

Maureen Salguero estuvo en canal 7 hace pocos días porque tuvo que ir a trabajar a De boca en boca y ¡Qué buena tarde! por un contrato que tiene con una marca para esos programas de Teletica. (Instagram)

Como balde de agua fría cayó la noticia que confirmó este lunes Maureen Salguero de que fue despedida de Multimedios y que ya no será parte de La caliente 90.7 FM, emisora donde fue locutora durante cuatro años y medio.

A la popular Tía le dieron la carta algunos días después de que a ella se le vio bailando, trabajando y disfrutando en los programas de canal 7 De boca en boca y ¡Qué buena tarde!, donde llegó porque una empresa la había contratado para anunciar sus productos.

¿Esas apariciones en canal 7 pesaron en la salida de Maureen de Multimedios? La Teja conversó con ella y, desde su punto de vista, el tema no pudo influir porque había hablado previamente con sus jefes.

“No creo, porque el año pasado fue igual. Este es un contrato que tengo con una empresa para que represente la marca y haga clips de información dentro de ambos programas (De boca en boca y ¡Qué buena tarde!). Hace un año fue igual y antes de aceptar el contrato consulté al canal”, respondió Maureen a este medio.

La Tía sí concordó con que el tema de sus apariciones en el canal del trencito da pie a que la gente especule que la despidieron de Multimedios por ese motivo. “Se podría especular”, señaló.

Maureen aceptó que cuando le dieron la carta para ella fue un sorpresón, porque hace unos días les habían comentado de lo “saludable” que estaba la emisora en términos de oyentes y eso ella lo interpretó como estabilidad laboral; pero no fue así.

“Mi jefe me indicó que la empresa había tomado la decisión de prescindir de mis servicios y yo pregunté por la razón porque uno quiere entender las razones para, eventualmente, saber qué corregir e integrarlo a la experiencia, pero la respuesta fue ‘reestructuración’, que es tan vaga que es hasta difícil de discutir”, afirmó Salguero.

Maureen Salguero trabajó en La caliente 90.7 FM durante cuatro años y medio. (Instagram)

Dolida

Varias cosas le dolieron a la Tía con su salida de Multimedios: dejar a tantos amigos que conoció en la que se convirtió su casa (la emisora de radio), por supuesto que perder su trabajo que era su fuente de ingresos fijo, y la abrupta forma en que rompió contacto con los oyentes.

“Estoy manejando esto dentro de la madurez profesional que la vida me ha permitido desarrollar. Si me hubiera pasado a los 20 o 30 años de edad habría sido distinto; pero no quiero decir que esto no me entristezca, principalmente por perder el contacto tan hermoso que tenía con el público a través de la radio. Es un luto que estoy llevando hoy (el lunes), ese luto de perder el contacto con el público que tanto me gusta, pero así es como esto funciona”, continuó Maureen.

Su salida de Multimedios también la hace pensar que queda fuera de las transmisiones de fin y principio de año de canal 8, donde contaba estar para cerrar con broche de oro una etapa que disfrutó mucho en su vida: la de llevar las incidencias dentro de los redondeles de toros.

Maureen Salguero todavía no sabe si estará en la transmisión de toros de Multimedios.

Este año, Maureen cumpliría 26 años de participar en ese tipo de transmisiones (lo hizo para Repretel, para Teletica y más reciente para Multimedios), un ciclo que cerrará por un asunto de salud.

“Es una pregunta para ellos (la de ¿qué va a pasar con las transmisiones de fin de año?) A mí me encantaría porque este sería el año en que me despido de los toros, porque la fractura del tobillo fue tan importante y limitante, y dejó unas secuelas tan marcadas y jodidas; pequeñas limitaciones que para la cotidianidad no son importantes, pero para estar en un redondel de toros sí. Entonces a pesar de que con el tobillo no estoy al 100 me hubiese encantado hacer un cierre de mi carrera con los toros”, manifestó.

Maureen Salguero estuvo hace unos días en ¡Qué buena tarde!

Planes

Ahorita Maureen está terminando de procesar la noticia de su salida de Multimedios, de la mano de la incertidumbre laboral que hay en este momento.

Piensa potenciarse más en redes sociales y aprovechar el tiempo libre para meterse de lleno a la campaña política del Partido Unidad Social Cristiana para las Elecciones Municipales del otro año, pues ella está buscando la vicealcaldía de San José en la fórmula de ese partido para el cantón central de la capital.

“Yo estoy confiando en la voluntad de Dios y en la carrera que he construído con mucho amor. Estoy tranquila y Dios sabrá si me mantiene en la comunicación o en el Gobierno Local”, respondió Maureen, quien no le cierra las puertas a analizar alguna otra oferta en tele o en radio, si está en los planes del Señor para ella.

Denise Echeverría y Maureen Salguero, candidatas a alcaldesa y segunda vicealcalde de San José, por el PUSC para las Elecciones Municipales del 2024.

Por lo pronto, sí sabe que se va a tomar unos días para llevar a su papá a Puntarenas a comerse un churchill y luego a San Carlos a visitar a una parte de la familia. El fin de semana que pasó estuvieron en Tortuguero, pues su papito quería conocer ese paraíso y como ella es bien complaciente, no lo pensó dos veces para llevárselo hasta allá.

A Maureen le deseamos mucha suerte y de fijo, ahorita está de nuevo bien activa breteando, como nos tiene acostumbrados a verla.