(Tejones 12 de abril). Foto de la chef Viviana Muñoz en Miss Universo 1991 da de qué hablar 35 años después

Por: Manuel Herrera F.

Una fotografía del pasado de la chef Viviana Muñoz está causando furor en redes sociales y desatando todo tipo de reacciones.

Viviana Muñoz ganó mucha popularidad en Costa Rica por su programa Viviana en tu cocina, que transmitió por canal 7. Fotografía: Instagram Viviana Muñoz. (Instagram/Instagram)

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La imagen, que circula en Instagram, muestra a la creadora del programa Viviana en tu cocina durante su participación en Miss Universo 1991, certamen en el que representó al país.

En la foto, Muñoz aparece al lado de la mexicana Lupita Jones, quien se coronó como ganadora de esa edición del concurso internacional.

Para ese entonces, la costarricense tenía 23 años y destacaba con un elegante vestido de lentejuelas color bronce, además de su característica melena negra y una sonrisa que no pasó desapercibida.

La publicación, que originalmente fue compartida por una página dedicada a reinas de belleza, rápidamente se viralizó y generó múltiples comentarios.

Muchos usuarios destacaron la belleza de Viviana Muñoz.

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“La más linda del mundo, nuestra Viviana”, “más linda Viviana”, “hermosa Viviana, se nota lo que hace el peso de banda”, “la mirada de un hombre va hacia la costarricense”, opinaron algunos.

Viviana Muñoz se veía así a los 23 años cuando participó en el Miss Universo. Junto a ella, Lupita Jones. Fotografía: Instagram RBC. (Instagram/Instagram)

Ante los halagos, la propia chef reaccionó con un sencillo: “Mil gracias”.

Antes de convertirse en una figura reconocida de la televisión con su programa de canal 7, Muñoz ganó el título de Miss Costa Rica 1991, lo que le permitió competir en el certamen internacional.

Aunque su participación en Miss Universo —realizado en Las Vegas— llamó la atención por su belleza, no logró clasificar entre las finalistas.

Esa etapa es recordada con cariño por la chef, e incluso su hija menor, Bárbara Echandi, ha mostrado interés en seguir sus pasos en los concursos de belleza.

Viviana Muñoz está alejada de la tele en la actualidad pero no de la farándula. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero)

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De hecho, muchos seguidores le han sugerido que participe en Miss Universo Costa Rica en el futuro.

Esposa de Choché Romano confiesa una situación que los tiene con el corazón en la mano

Por: Manuel Herrera F.

Ashley García, la guapa esposa de Choché Romano, confesó esta semana una situación que se avecina y que la tienen a ella y al presentador con el corazón en la mano.

Los esposos están con sentimientos encontrados porque esta semana que viene se van de viaje, pero será la primera vez que salgan solos y no lleven a sus hijas.

Choché Romano y su esposa Ashley García emprenderán una aventura solos por primera vez en 5 años. (redes/Instagram)

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García dijo que han venido en todo un proceso para asumir que van a pasar unos días sin sus retoños Leah, de 4 años, y Olivia, de 1; e incluso ya le comunicaron a la mayor lo que pasará y que junto a su hermana se quedarán con la niñera y las abuelas.

“Es la primera vez que vamos de viaje Choché y yo solos desde hace cinco años. En todos los viajes hemos llevado a Leah cuando estaba sola y en los últimos viajes que han sido como dos o tres hemos llevado a Olivia.

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“Tuvimos terapia y aprovechamos para preguntarle a la sicólogo qué nos recomendaba con las chicas. Ya le dimos la noticia a Leah, reaccionó mejor de lo que esperábamos, sí se puso medio triste”, contó Ashley esta semana en Instagram.

Esposa de Choché Romano confiesa una situación que los tiene con el corazón en la mano

Aunque no reveló el destino, explicó que van para una convención mundial de negocios, por lo que era muy complicado llevar a sus hijas con ellos.

“A las amistades cercanas que les hemos contado, lo primero que nos han dicho es que qué bueno que nos vamos solos. Es un viaje de negocios, es una convención mundial y sería muy agotado para ellas y me hubiera estresado más llevándolas”, finalizó Ashley.

¿Qué piensa Wálter Obando sobre tener hijos y casarse?, la respuesta del periodista de Teletica sorprendió

Wálter Obando, presentador de Teletica, contó si entre sus sueños está casarse y ser papá algún día. (Instagram)

Por: SNC

El periodista Wálter Obando, quien pronto regresará a la pantalla de Teletica con el nuevo formato Batalla de karaoke, dejó a muchos sorprendidos al sincerarse sobre aspectos muy personales de su vida, algo poco común en él.

Acostumbrado a mantener su vida privada lejos del ojo público, el comunicador aprovechó una dinámica de preguntas en redes sociales para responder sin filtros varias inquietudes de sus seguidores, entre ellas si desea ser papá o si tiene planes de matrimonio.

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Fiel a su estilo directo, Wálter fue claro desde el inicio: “Papá ya me considero. Tengo cuatro perrotes y una gatita. Ustedes saben muy bien que amo a los animales, ellos son como mi familia y ciertamente daría mi vida por ellos”.

Sin embargo, al profundizar en el tema, dejó claro que la paternidad, en el sentido tradicional, no está en sus planes.

“Ahora bien, si la pregunta va más orientada en si me gustaría convertirme en papá, la respuesta definitiva es que no. Creo que sí lo consideré en algún momento cuando era más joven, pero ya en una etapa más adulta, creo que por ahí no van mis planes hoy por hoy”, confesó.

Incluso, el periodista de Teletica fue más allá y habló sobre la importancia de tomar decisiones responsables en este tema. “Con lo de ser papá yo creo que los seres humanos tenemos que ser responsables y saber que ciertamente a veces no estamos hechos 100% para convertirnos en papá o en mamá, al menos en lo que yo considero. Yo tomé una decisión y fue darle lo mejor de mi familia, a mis perritos, a mi gatita y dedicarles los mejores años de mi vida”, agregó.

Wálter Obando, periodista de De boca en boca, contó que en su adolescencia sufrió de sobrepeso.

Nada de boda a futuro

En esa misma línea, también reveló que el matrimonio no es una meta que tenga en mente actualmente. Aunque no profundizó demasiado en ese punto, sí dejó entrever que su enfoque de vida va por otro camino, más alineado con su bienestar personal y sus prioridades actuales.

Pero no todo quedó ahí. Obando también abrió su corazón al recordar una etapa complicada de su vida, marcada por el sobrepeso y un proceso emocional difícil.

“Yo, por ejemplo, era talla de camisa XL o talla de pantalón 38. Lo que pasa es que por algún momento de mi vida, por un proceso emocional muy fuerte, toqué fondo y eso me hizo llegar al ejercicio”, relató.

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Lejos de quedarse en ese momento oscuro, el periodista logró transformar esa experiencia en un cambio positivo. “Me enamoré del ejercicio y eso hizo que quisiera adoptar un estilo de alimentación más saludable”, explicó, dejando ver que ese proceso fue clave para el estilo de vida que mantiene hoy.

Actualmente, su apariencia más musculosa y esbelta es reflejo de esa disciplina, pero también de una evolución personal que va mucho más allá de lo físico.

Teletica quería a reconocido locutor en Batalla de karaoke, pero algo pasó

Batalla de Karaoke inicia este domingo 12 de abril a las 7 p.m.. por canal 7. (cortesía/Cortesía)

Por: SNC

Aunque todo está listo para el estreno de Batalla de karaoke este domingo 12 de abril a las 7 p.m., en Teletica hubo un movimiento previo que pocos conocían y que cambió uno de los roles clave del programa.

Resulta que la productora de Teletica Formatos, Vivian Peraza, tenía en mente a un reconocido locutor para sumarlo al proyecto desde el inicio. Según supo La Teja, el elegido era Antonio Bertarioni, mejor conocido como el “Tigre Tony”, una voz con experiencia en animación y trabajo detrás de cámaras.

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La idea era que él asumiera el rol de animador del público y voz en off del espacio, aprovechando su trayectoria en otros formatos donde ha destacado por su energía y conexión con la gente. Sin embargo, cuando el proyecto comenzó a tomar forma y se empezó a confirmar el elenco, ya el locutor tenía su agenda completamente llena los fines de semana.

El Tigre Tony ha sido el animador y voz en off de Tu cara me suena y Mira quién baila. (Lilly Arce Robles.)

Y es que Bertarioni también trabaja de la mano del experto taurino Michael Blake en eventos privados en distintas zonas del país, donde es el encargado de ponerle ambiente al redondel, convirtiéndose en una pieza clave de ese espectáculo.

Debido a ese compromiso, no pudo sumarse al nuevo programa de canal 7, por lo que la producción tuvo que buscar otra opción para ese puesto tan importante dentro del formato.

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En Batalla de Karaoke, programa de Teletica, habrá varios animadores. (Cortesía Teletica /Cortesía)

Al final, Peraza apostó por una cara fresca: Kemwell Solís, quien debutará en este tipo de proyectos y será el encargado de mantener arriba la energía del público desde su rol como voz en off. Y también estará el locutor Frank Avendaño, quien ya había estado en otro formato de canal 7 animando al público en los cortes comerciales.

Así, aunque el “Tigre Tony” estuvo muy cerca de rugir en Batalla de karaoke, el destino tenía otros planes y será otro talento el que asuma el reto en este nuevo espacio que promete poner a cantar a todo el país.