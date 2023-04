Verónica Aragón: “Desde que estoy en Force Masters no veo a mi familia”

La única mujer de Force Masters, Verónica Aragón, ha sacrificado su tiempo en familia para darlo todo en la competencia.

Esta vecina de Alajuela tiene buena barra.

Ella había sido eliminada en el programa número nueve; sin embargo, volvió luego del repechaje, donde se enfrentó con dos de sus compañeros, Anthony Mc Nish y William Mora.

La sancarleña, de 28 años, ha tenido que sacrificar a su familia, pues antes los veía muy seguido, pero desde que entró al espacio de Teletica le ha tocado un poco duro, ya que, según afirmó, tiene tiempo sin visitarlos.

“Espero escaparme para ir a visitarlos pronto”, agregó.

La vecina de Alajuela nos contó que siempre piensa que pasar tiempo de calidad con su familia es primordial, ya que después uno se puede arrepentir de no aprovechar a las personas en vida.

Comentó que el apoyo de ellos ha sido fundamental en el proceso y son su clave para continuar en la competencia.

“Mi familia vive en San Carlos y con llamadas me han dado todo el apoyo que yo necesito para competir. El apoyo de la familia de uno es clave fundamental en cualquier proceso”, dijo.

En esta ocasión la deportista expresó que le ha tocado ponerle bonito, ya que pasa muy ajustada, pues entre el trabajo y entrenamiento se le va volando el día.

“Me levanto a las 5 de la mañana, preparo las meriendas del día. En el trabajo siempre tengo una reunión a las 7 de la mañana, a la cual no puedo faltar; ahí arranca mi día laboral hasta las 5 y 30 de la tarde. Después en la tarde me voy a entrenar y termino el día recibiendo clases de inglés”, afirmó.

Para mantenerse en el programa contó que entrena, religiosamente, cinco días a la semana, una hora y media, pues asegura tiene mucha presión por ser la única mujer en Force Masters.

“He tratado de descansar bastante, controlar la expectativa, tener más paz; a veces, tengo que controlar el estrés, uno carga con cosas del trabajo y el programa y todo se junta. Para los próximos programas voy dispuesta a hacer las cosas bien”, agregó la sancarleña.

Verónica Aragón es la única mujer de la competencia.

Su regreso a Force Masters

Verónica nos comentó que no esperaba el regreso a la competencia, porque para ella sus dos compañeros expulsados son muy buenos y tienen bastante habilidad para competir.

“No me lo esperaba, pero tampoco me iba a dejar intimidar, yo sabía que iba a usar mi fuerza para sacar la noche y así fue”, comentó.

La atleta contó que se ha sentido calmada, pero con mucha expectativa por ver quién va a ser el ganador.

“Al final se trata de disfrutar cada proceso; sin embargo; siempre queda la ansiedad y los nervios por lo que vaya a pasar”, comentó.

La deportista contó cómo se ha venido preparando para los últimos programas y afirmó que ella siempre ha tratado de comer bien, pero previo a esta compe se puso más estricta con los carbohidratos.

Además, comentó que siempre se mantiene atenta a las meriendas y, sobre todo, a llevar porciones más balanceadas. Y algo que no puede faltar en la alimentación de una deportista tan disciplinada como Verónica es el agua y la proteína, para mantenerse en un buen pes y así pasar los obstáculos de manera ágil.

Ellos fueron los 10 clasificados a la segunda fase de 'Force Masters'. Teletica.

Trabajando su cuerpo

Vero comentó que sobre todo ha fortalecido los brazos y ha estado mejorando sus tiempos, y tomando más condición física con el fin de ser más rápida en la competencia.

Ella promete dar el máximo esfuerzo en el circuito, para dejar a las mujeres en alto, y representarlas de la mejor manera y asegura que se ve en la gran final de Force Masters, que será dentro de dos semanas.

“Sí me visualizó en la final, considero que tengo la capacidad para el programa final”, comentó.

La atleta comentó que al ser la única mujer en la competencia hay muchos ojos puestos en la final. Además, el público se crea una expectativa de lo que irá a pasar en los últimos programas.

“Siempre aprovecho para aprender de mis compañeros las técnicas de los juegos en el circuito. Uno tiene que aprender a disfrutar de lo que hace y aprender de las ventajas y desventajas”, agregó.

Este domingo será la semifinal del programa. Teletica Formatos

El juego del circuito que más se le ha dificultado ha sido Discork, pero reitera que no ha sido impedimento para mantenerse en la competencia.

Además de recibir el apoyo de su familia también sus excompañeras del programa la han felicitado.

“Me han dicho que soy bastante carga por estar en la competencia, que aproveche bastante la oportunidad. Una de las otras competidoras se puso a llorar, porque me dijo que quería estar ahí. La verdad la gente me ha dado bastante apoyo y me ha dado mucho cariño”, comentó.