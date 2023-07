Ariel Robles revela las barbaridades que le dijo el hombre que armó alboroto en la Asamblea

El diputado Ariel Robles reveló el montón de barbaridades que le dijo el hombre que se metió a la Asamblea Legislativa para hacer un alboroto. El sujeto le mandó mensajes directos en su perfil de Facebook como diputado de la República.

El lunes pasado en la mañana (día en que llegó al Congreso) el hombre de apellido Morales le empezó a escribir a Robles desde antes de llegar al Congreso y le anunció que iría a buscarlo.

Ariel Robles contó todo lo que le dijo el sujeto detenido por medio de audios. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

“Recibimos los mensajes por messenger, empezaron a llegar como a las nueve de la mañana de ese lunes hasta más o menos las nueve de la noche. En los audios menciona que viene para la Asamblea Legislativa, que me está esperando, que me salga, después me puso que él sabía que yo iba a salir a almorzar. Cuando es detenido por la Fuerza Pública no le quitan el celular, que es una de las cosas que sucedieron de forma muy irregular y él, desde donde estaba detenido, envió mensajes, dijo que estaba esperando que lo liberaran para volver a la Asamblea y según nos comunicaron aquí de seguridad, sí volvió una segunda vez, pero no ingresó al edificio.

“A otros oficiales les dijo que él sabía dónde vivía yo y más detalles que uno interpretaría que sí sabe dónde vivo y dónde estaba mi familia, que es una de las principales preocupaciones que tengo actualmente.

“Las amenazas fueron de agresiones físicas: que me iba a golpear, que me iba a agredir y a oficiales de la Asamblea les dijo que me iba a matar a mí y a otro diputado”, detalló el legislador.

Lo denunció

A raíz de las fuertes amenazas Robles tomó la decisión de denunciarlo.

“Solicitamos a la Fiscalía y al OIJ una investigación ya que ese tipo de prácticas no hay que tomarlas como un caso menor. Es importante que se sienten precedentes porque evidentemente en este país pensar diferente, dialogar, hablar las diferencias está bien, pero no incurrir en actos de violencia, una cosa es criticar y otra amenazar de muerte, eso hay que tomárselo con muchísima seriedad.

Morales hizo tal alboroto que la Fuerza Pública se lo llevó detenido. Rocío Sandí.

“Vamos a seguir ejerciendo el rol de control político donde señalemos todo aquello irregular y donde denunciemos actos de corrupción que tenemos que denunciar ante el Gobierno”, manifestó Robles.

Este jueves en la mañana las autoridades detuvieron a Morales y le allanaron la casa como parte de la investigación en su contra.

Ariel lamentó que se tengan que llegar a estas medidas y aseguró que espera que se logre esclarecer el tema.

“Ojalá se logren esclarecer los motivos por los que él actuó como lo hizo, creo que este tipo de personas que actúan de forma violenta finalmente también son víctimas de discursos de odio, hasta pudo haberse hecho daño cuando golpeó los vidrios de la barra, eso nos preocupa y nos duele”, dijo el diputado del Frente Amplio.

El dia del evento Morales llegó a la Asamblea Legislativa, pidió ingresar para ver la sesión de Plenario que se estaba llevando a cabo en ese momento y lo hizo de forma tranquilo.

Los encargados de seguridad revisaron que no llevara armas ni objetos peligrosos, le pidieron la cédula y le tomaron una foto, luego le entregaron una especie de gafete adhesivo para que se lo pegara en la camisa, tal y como se hace con todas las personas que llegan al Congreso.

El hombre se quitó la camina y golpeó los vidrios de la barra de público. Foto: Cortesía.

Una vez que el hombre estaba en la barra del público se puso violento, se quitó la camisa y empezó a gritar insultos y amenazas contra varios legisladores, entre ellos Ariel.

Los guardas del Congreso sacaron al hombre de la institución y Magaly Camacho, jefa de seguridad, coordinó con la Fuerza Pública para que los detuvieran.

Horas después Morales fue liberado, pero la Fuerza Pública envió un informe a la Fiscalía sobre lo ocurrido. Además, Magaly fue al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a poner una denuncia por lo ocurrido con la fe de que al hombre se le impongan medidas cautelares para que no pueda acercarse nuevamente a la Asamblea Legislativa.