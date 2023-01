Celso Gamboa explota e insulta a hombre que lo cuestionó en Twitter

Celso se enojó porque recordaron un suceso del pasado que no le agrada. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

El exmagistrado Celso Gamboa explotó en cólera luego de que un hombre lo cuestionara en Twitter.

El sujeto estaba haciendo comentarios sobre el troll que dice haber recibido plata por parte de la ministra de Salud, Joselyn Chacón, para que supuestamente hiciera una campaña sucia contra periodistas, y puso este comentario:

“Pero como ex-magistrado borracho, nada raro que filtrara documentos para el troll center”.

Pero como ex-magistrado borracho, nada raro que filtrara documentos para el troll center. — Antonio Fernández (@aferbarcr) January 3, 2023

El comentario molestó muchísimo a Gamboa y lo hizo responder con un insulto.

“Si padecí o no se dependencia de sustancia es un asunto personal y que nunca tuvo injerencia en mi vida profesional, ahora; usted es un malparido al revivir mis problemas del pasado. No me conoce ni me interesa conocerlo, pero no me busque. Feliz Año!”, publicó el exmagistrado.

Si padecí o no se dependencia de sustancias es un asunto personal y que nunca tuvo injerencia en mi vida profesional, ahora; usted es un malparido al revivir mis problemas del pasado. No me conoce ni me interesa conocerlo, pero no me busque. Feliz Año! https://t.co/Bj4iNGqar9 — Celso Gamboa Sánchez (@CelsoGamboaCR) January 3, 2023

Varios tuiteros reaccionaron al comentario de Gamboa, algunos le tiraron y otros le recomendaron que no se enojara.

“Qué glamour el de un ex magistrado, definitivamente tanto estudio para jugar de Gangster con amenazas en red social, supongamos que amigos le sobrarán para jugar de gallito, el dinero y estudio no da la clase, qué pena”, posteó una persona.

En los últimos años Gamboa ha estado involucrado en el mundo futbolero. Foto: Cortesía

“¡Al exmagistrado se le salió el Chamuco! Pobre diablo, como decía él”, comentó otra.

“El de las directrices contra los portadores legales de armas. Nefasta labor hizo usted en la administración pública. Qué falta de clase para responder pero bueno que se puede esperar”, puso otro tuitero.