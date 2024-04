Diputado Ariel Robles le mandó a Rodrigo Arias una carta en la que le dijo de todo

El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, le mandó una carta al legislador liberacionista Rodrigo Arias en la que se desahogó y le dijo un montón de cosas que de fijo no le hicieron nada de gracia.

La carta habla sobre la elección del próximo directorio de la Asamblea Legislativa y el nublado escenario que hay sobre la votación para el próximo presidente del Congreso.

Rodrigo Arias se aferra a la silla de la presidencia del Congreso. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Arias ha sido el presidente de la Asamblea los dos años de esta administración y está luchando por reelegirse, pero el camino se le ha puesto cuesta arriba.

Él necesita 29 votos para seguir en la silla presidencial, pero es consciente de que no los tiene y que ni siquiera todos los diputados de su fracción votarán por él, hay dos (Gilbert Jiménez y Montserrat Ruiz) que quieren un cambio.

Horacio Alvarado, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, ya se dio a conocer como el contrincante de Arias, pero muchos lo tacharon como el candidato del presidente Rodrigo Chaves, porque ya hasta fue a almorzar con él, lo que causa mucho recelo entre los demás legisladores.

Ante este panorama el diputado Ariel Robles le hizo una petición clara y fuerte a Arias, que se haga a un lado.

El frenteamplista empezó diciendo que reconoce que la experiencia de Arias no se puede comparar con la de él, pero aun así quiso darle su opinión.

“La Asamblea Legislativa requiere de un directorio liderado por la oposición que logre aglutinar un movimiento capaz de entablar la defensa de la institucionalidad, la democracia y la paz. Ese directorio no podrá darse bajo su mandato. Múltiples razones: el desgaste evidente de sus dos legislaturas anteriores.

Ariel Robles fue claro en su mensaje a Rodrigo Arias. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

“Sus formas, don Rodrigo, que podrían funcionar en otros tiempos y otros Gobiernos, no nos dan confianza a un grupo importante de legisladores y legisladoras de diferentes fracciones. Diputaciones que tememos que se siga pensando que ante la arremetida evidente y con cada vez más fuerza de las prácticas autoritarias y antidemocráticas del Gobierno, se siga optando por la conversa privada en algún restaurante, en su oficina en la Asamblea o Casa Presidencial como la única vía poco clara para calmar las aguas, misma que no ha funcionado mientras el país se cae a pedazos y el autoritarismo va en aumento.

“Tal vez en su partido o fracción no se lo digan directamente, pero yo no soy de su partido, ni creo en los cálculos políticos. Creo en la honestidad y el respeto, y desde ahí salvo mi cuota de responsabilidad en esta etapa de nuestra historia para plantearle que hoy no requerimos en Costa Rica de personas que se aferren a su ego, su imagen y deseo personal. Requerimos de quien piense primero por este país en riesgo. Espero profundamente que usted tenga claro, que a la oposición se le dificulta la articulación si usted mantiene sus deseos”, expresó Robles.