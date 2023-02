Mamá de uber: “La muerte de mi hijo no la dejaré impune, aunque a veces quisiera irme con él”

Abraham Isaac Rodríguez Sequeira cumplirá tres meses de haber sido asesinado y sus familiares aún no saben qué fue lo que le hicieron y quiénes fueron los responsables de su muerte.

Doña Hilda Sequeira, mamá del muchacho, asegura que cada día es más dolorosa su vida al recordar las ilusiones que su segundo hijo tenía.

“No voy a dejar esto impune, porque mi hijo murió de una manera cruel, entre más días pasan más dolor, a veces siento que quisiera irme con él porque me duele mucho su ausencia”, afirma esta mamá.

La familia le perdió el rastro al joven el jueves 17 de noviembre, pasadas las 11 de la noche cuando le contestó un mensaje a la mamá de buenas noches, supuestamente en ese momento andaba ubereando.

Algunas personas le aseguran a la familia que la madrugada del viernes 18 de noviembre del 2022 lo habrían visto en Carrillos Bajos de Alajuela, cuando intentaba ganarse un dinero extra al trabajar como uber luego de haber salido de su trabajo formal en una empresa dedicada a hacer productos para hospitales.

“Nos han dicho que a mi hijo lo agarraron y lo fueron a tirar al río y la corriente lo arrastró hasta el río Ciruelas en Alajuela, el cuerpo de mi hijo lo encontró un muchachito de 15 años, ni siquiera fue el OIJ, pese a que nosotros pusimos la denuncia”, manifestó esta mamá.

Hilda Sequeira, mamá de Abraham Isaac Rodríguez Sequeira, guarda como un tesoro las fotos con su hijo. Foto: Cortesía Hilda Sequeira para LT

El corazón de esta mamá considera que a su hijo le tendieron una trampa para asaltarlo y robarle su carro un Mitsubishi Lancer Evolution plateado, el cual había comprado con sus ahorros.

Este vehículo aún no ha aparecido, a la familia no le interesa lo material; sin embargo, consideran que es parte de las pistas que deben seguir los investigadores judiciales para encontrar a los responsables del homicidio.

“No ha aparecido, tampoco el celular de él, a mi hijo lo dejaron sin ninguna pertenencia”

“Hasta el momento creo que fue víctima de un asalto por el carro, creo que ya lo tenían visto, estaba muy lindo, él había ido mucho a Grecia y Carrillos Bajos, la gente dice que lo llamaron de ahí y fue el último viaje que lo vieron hacer”, aseguró.

Agregó que también tienen la incertidumbre de qué forma lo mataron, pues en la autopsia no se los dijeron.

“No entiendo por qué no nos quieren decir cómo murió, qué le hicieron, nos dijeron que nos mandarían la información por correo, pero en la autopsia no viene detallado, nos dicen que no nos pueden decir, siento que algo oscuro debe haber”, señaló esta mamá.

Joven conductor de Uber está desaparecido desde el viernes en la madrugada

Este era el carro de Abraham Isaac Rodríguez Sequeira si lo ve o sabe dónde está llame al 800 8000 645 del OIJ. Foto: Tomadas de FB

El dolor nunca pasará

Doña Hilda conserva como un tesoro las fotos junto a él y recuerda los paseos juntos cuando la llevaba a las cataratas o las piscinas.

“Siempre que veo su foto lloro, me hace falta verlo conmigo, uno sufre más al verlo solo en una imagen y saber que no lo volveré a ver, a abrazar, también sufro porque espero la llamada de los investigadores y desde su muerte no nos la han hecho, uno llama y nos dicen: ‘estamos detrás de pistas’, aunque siento que no le dan la importancia”, menciona.

Como mamá le quedan los recuerdos del muchacho que ella crió y que estaba lleno de ideales, pues seguía estudiando y tenía la esperanza que por medio de su trabajo lo enviaran fuera del país.

“No es justo cómo le arrebataron la vida, bajo cielo y tierra yo seguiré hasta que encuentren a los responsables, a Dios solo le pido que nos ayude para que haga su justicia divina, este dolor nunca pasará porque un hijo es para toda la vida”, expresó.

Abraham era el segundo de tres hijos, se había independizado meses antes de su muerte y vivía en un apartamento, pero siempre era muy cercano a la familia.

Abraham Isaac Rodríguez Sequeira fue identificado por un tatuaje. Foto: Tomadas de FB

Nunca le conocieron problemas, tampoco vicios.

Si usted tiene información de lo que le pudo haber ocurrido al joven o sobre el paradero de su carro llame a la línea confidencial 800 8000 645 del OIJ.

Abraham es una de las víctimas mortales del 2022 considerado hasta el momento el año más violento de la historia del país, cuyo caso aún sigue bajo investigación.