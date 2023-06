Édgar Murillo confesó a cuál estrella invitaría a su restaurante (cuidado pierde)

El presentador de "Spelling Bee" Edgar Murillo se siente realizado en su faceta como uno de los socios de Muelle 21. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Un mar de emociones rodean al presentador y actor Édgar Murillo al hablar de su faceta menos conocida en el mundo de la gastronomía.

Hace cuatro años, Murillo y un grupo de amigos tomaron el timón y se lanzaron al agua con “Muelle 21″, dos restaurantes que buscan ofrecerle a sus clientes la mejor marisquería criolla. O sea, nada qué ver con lo que nos tenía acostumbrados con la Media Docena o cuando le tocó conducir Tu cara me suena.

Édgar tiene un pleito eterno con la cocina y no se arrolla las mangas para preparar un platillo, pero se pone el delantal para desarrollar otras tareas, básicamente en el área de mercadeo.

El presentador de “Spelling Bee” está realizado en su faceta de empresario y conversó con La Teja, para contar a qué se dedica en los restaurantes y a quién llevaría al negocio.

El arroz con camarones lo traslada a la costa. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Se arrolla las mangas

- ¿Cuánto le dedica Edgar a la administración?

Dos de los socios se meten más al restaurante y yo me dedico a la parte de mercadeo, promoción y el tiempo que se dedica es variable, no tengo que estar todo el día, todos los dias, puede ser uno o dos días a la semana.

Me encargo de las redes sociales, con una persona que tenemos para hacer el contenido; cuando hay que hacer cambios del menú, promociones, a eso es lo que más o menos me dedico y mucho venir a comer, es mi trabajo principal.

Pero sin duda alguna, el mejor mercadeo es el boca a boca, el éxito del negocio es que alguien viene y cuenta que le fue bien, les gusta el lugar, ve la comida y tiene buenos comentarios, las porciones son grandes a precios accesibles.

Édgar se encarga de elaborar promociones y cambios en el menú del restaurante. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Cómo aprovecha su experiencia en tele con las labores de mercadeo?

Es muy bonito como se van acomodando las cosas, porque a veces en los negocios se hacen esfuerzos para construir una marca, pero el dueño de la marca es el consumidor.

Recuerdo que cuando hicimos la Media Docena en el 2005, pensamos en un programa que estuviera destinado a que lo vieran personas de entre 30 y 45 años, de un humor muy atrevido y a los niños les encantó, el competidor era Bob Esponja.

En Muelle 21 pensamos que por el ambiente iban a llegar más jóvenes, que iba a ser un sport bar, o que en la noche se haría un ambiente playero, pero se volvió un espacio familiar y es por la imagen que tengo, no sé, a veces se alinean los planetas.

- ¿Se la juega en la cocina?

Dios guarde me meta a la cocina, no cocino nada, soy muy malo para cocinar, muy bueno para comer.

Edgar Murillo fue el presentador oficial de Tu cara me suena por varios años.

- ¿Cuáles son los platillos que recomienda de Muelle 21?

Irónicamente lo que más me gusta es un pollo agridulce y en cuanto a los mariscos, probablemente lo clásico: arroz con camarones, y en parrilla las carnes son buenas, me voy con los pinchos de lomito y camarón.

A la gente le gusta mucho la sopa en crema de mariscos, el ceviche y el pescado entero, es muy grande, relleno de camarones.

El ceviche es de los platos más buscados. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

¿Por qué una marisquería criolla? “Los socios de Muelle 21 tenemos en la memoria esas marisquerías donde íbamos con los papás y comíamos arroz con camarones, ceviche, pescado entero, el ambiente del restaurante en la playa, un sabor muy de nosotros. No quisimos preparar los platillos como los restaurantes de alta gama, es mantener saborcito que tenemos para preparar los mariscos, y quisimos mantener un ambiente más playero dentro de la ciudad”.

- ¿Los clientes lo buscan para compartir con usted?

Muchas veces, es de lo más lindo, hay personas que vienen a celebrar cumpleaños y me piden tomarnos fotos; mucha gente me dice que quería encontrarme, o me escriben diciéndome que fueron al restaurante y no me vieron.

No vengo un día en particular, cuando puedo paso o cuando tengo alguna reunión y vengo más a Escalante, porque me queda más cerca, me gusta el compartir.

Si le gustan los patacones, estos de Muelle 21 despertarán sus sentidos. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Le piden que se transforme en un personaje de la Media Docena?

No y no me pasa desde hace años. No era muy amigo de los personajes, la verdad me cansaba mucho de fingir la voz. Por ejemplo, a Mario (Chacón) lo admiro porque cuando grabábamos Michael Yordan pasaba horas con la mandíbula en posición y a veces se ponía pañitos.

Yo llevo años fuera de la Media Docena y creo que la gente me recuerda más como presentador (de Tu cara me suena y ahora Spelling Bee).

- ¿A quién traería a Muelle 21?

A Gal Gadot (quien interpreta a la Mujer Maravilla, cuidado pierde).

- ¿A alguien más cercano?

Ignacio Santos (director de Telenoticias) me dijo una vez que iría a Tres Ríos pero no sé si al final llegó. Me marcó mucho la visita de La Media Docena y cuando vino la chef Sophia (Rodríguez), porque fue quien probó los platos y le dio el visto bueno. Le gustó el concepto y la comida.

Muelle 21 abre de lunes a domingo. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)