Melissa Durán da un vistazo al pasado y nos habla de la mujer que fue cuando tenía 17 años

Melissa Durán tiene 36 años y en la actualidad no solo disfruta de su éxito profesional, sino también de sus triunfos personales como convertirse en esposa, mamá y empresaria. (Instagram)

El rostro de Melissa Durán es uno de los más conocidos de la televisión nacional, ya que los casi 17 años de carrera periodística que tiene los ha desarrollado en la pantalla chica.

Repretel fue la casa de Meli por casi 15 años y desde agosto del 2021 su belleza y talento para presentar noticias engalanan la pantalla de Multimedios.

En canal 8, Durán presenta Telediario al Minuto, el noticiero matutino de esa televisora que se transmite de lunes a viernes a partir de las 5:45 de la mañana.

Precisamente ese horario fue lo que más le gustó a Melissa cuando le propusieron trabajar en el canal de Sabana sur, ya que ella había renunciado a la televisora de La Uruca para liberar tiempo y dedicarse más a su familia y a algunos negocios que traía entre manos.

En esta fotografía, Melissa Durán tenía 17 años y estaba comenzando a estudiar Periodismo en la UCR. Cortesía Melissa Durán.

Meli se salió con lo suyo y además de mantener intacta su carrera periodística en la televisión, en la actualidad presume la mujer feliz y realizada en la que se convirtió con el tiempo: esposa, madre de tres princesas, empresaria y una exitosa profesional.

Esa Melissa, se puso frente al espejo para echar una mirada a un pasado muy lejano de su vida y recordar los sueños y las ilusiones que la acompañaron cuando apenas tenía 17 años.

La guapa comunicadora compartió a La Teja una de sus fotografías del recuerdo a esa edad, donde se le ve tierna como siempre, pero con varios calendarios menos.

“En esa fotografía tengo 17 años. Estaba empezando a estudiar periodismo en la Universidad de Costa Rica y estaba en clase de Fotografía. El profesor me pidió que posara para tomar algunas fotos. Me sentí halagada. Tenía demasiada pena, sin embargo, desde pequeña me encantaban las fotografías”, afirmó Meli sobre su “ella” de hace 19 años.

Para ese momento había duda sobre qué iba a pasar con su futuro como periodista, pero nada de eso la desenfocó de su objetivo. “Todo giraba alrededor de eso”, refirió.

Al contrastar la linda imagen con una de la actualidad, Melissa celebró la mujer que es y agradeció todas las oportunidades que le esperaban a esa chiquilla soñadora del 2004.

Por ejemplo, en su fotografía más reciente ella ríe al ver convertido en realidad su sueño de abrir una tienda física con su boutique MDG Trending.

“Ahí ya el periodismo me había exprimido todos los años de mi juventud y mis prioridades habían cambiado hacia mi familia. Sigo siendo periodista y lo seré hasta que Dios me lo permita, pero también entendí que había muchas oportunidades más y que aún podía intentarlo”, refirió Melissa con algo de gracia, al mirar su fotografía actual.

Pero si hay un punto en común entre la fotografía actual y la del pasado de esta periodista, es que en ambas sigue latiendo el mismo espíritu de mujer soñadora y con ganas de comerse al mundo que tanto la caracteriza.