Fabricio Alvarado analizó a Alajuelense de cara a la final de este domingo

El diputado Fabricio Alvarado es un manudo de esos fieles en las buenas, las malas y en las peores. Él empezó a ir al estadio desde pequeño porque su papá lo llevaba y, aunque por cosas de la vida se alejó por un tiempo de los estuches, hace un año retomó la pasión y ahora cada vez que puede va a la Catedral.

El rojinegro le contó a La Teja qué espera de su equipo en el partido de este domingo, en el que podrían obligar a una gran final y hasta nos dijo dónde y con quién verá el clásico.

Fabricio guarda en su oficina esta bufanda para darle un toque manudo al despacho. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí Z.)

- ¿Cuál siente que ha sido el jugador más valioso en este campeonato?

Híjole, hay varios, pero diría que tres: Celso Borges, siento que la Liga sin él se cae, prueba de ello fue que la crisis que vivió coincidió con la lesión de Celso. Luego Aarón Suárez, ha tenido un muy buen campeonato, y sin duda alguna Johan Venegas, los goles de él han sido muy importantes.

- ¿Cuál es en este momento la mayor fortaleza de La Liga?

La cohesión en el equipo titular. Creo que Carevic lo afianzó, está muy bien engranado desde la solidez que que representa Leonel Moreira en la portería, la defensa, y eso es bueno.

Fabricio Alvarado y Gilbert Jiménez defendieron a sus equipos. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí Z.)

- ¿Y la principal debilidad?

Creo que la debilidad son los cambios, cuando la Liga hace cambios baja el nivel completamente, o sea, sin menospreciar a los que entran de cambio, pero sí se nota la diferencia de los 11 titulares.

- ¿Cree que va a haber gran final?

Yo tengo la fe de que pasemos a la gran final, veo el sacrificio de los jugadores y las ganas.

- ¿Cuánto cree que quede el marcador global? ¿Quiénes harán los goles?

Pues esperaría que el marcador global ande más o menos en un 4 a 1 a favor de la Liga. Los goles podrían ser de Carlos Mora, Johan Venegas o Aarón Suárez.

- ¿Le preocupa que el arbitraje pueda influir en el partido si comete errores?

He sentido bien el arbitraje en el campeonato, por lo menos en los partidos que yo he visto. Ahora bien, todos los árbitros cometen errores como humanos que son, pero si el equipo está sólido, el arbitraje no debería influir.

- ¿Dónde y con quién va a ver el partido de este domingo?

Invité a un par de amigos liguistas, porque la que va para el estadio es mi esposa, ella es saprissista. Mis hijas se quedarán conmigo viendo el partido, ellas también son liguistas.

- ¿Tiene algún agüizote para los partidos importantes?

No, no, ninguno.

Fabricio espera volver a celebrar este domingo. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

- ¿Qué mensaje le manda a los jugadores liguistas?

Cualquiera reconoce que Saprissa es un gran rival, es el eterno rival, además nos ha sacado ventaja. He visto partidos de Saprissa en las últimas semanas y lo veo aburrido, creo que lo que esperamos todos los aficionados es ver a los jugadores corriendo, metiendo la pata, verlos no dar una bola por perdida.

Espero un fútbol muy ofensivo, no encerrado, tienen que tirar mucho a marco porque eso hace que tarde o temprano entre la bola. Saprissa tiene un porterazo, la Liga también, Leo es un porterazo, pero a este muchacho (Kevin) Chamorro le ha ido muy bien y entonces, para meterle goles, hay que tirar mucho.

- ¿Cuál es la mejor arma que tiene el rival?

Creo que Mariano (Torres) es la mejor arma que tiene, pero aún cuando él no está el equipo funciona. David Guzmán es un chavalo que no le cae bien a todo el mundo, pero es aguerrido y eso es bueno (al hacer la entrevista aún no se sabía la sanción de tres partidos al volante). Esas ganas que le ponen, usted ve que no dan una bola por perdida, que presionan, que marcan todo durante los 90 minutos, mantienen el ritmo.

- ¿Quién es mejor entrenador: Andrés Carevic o Vladimir Quesada?

Vamos a ver, a mí siempre me ha gustado mucho Carevic, me alegré cuando dijeron que venía de vuelta, me parece que esta vez no tiene el mismo material humano que tuvo la vez pasada cuando nos dio la 30, pero los dos tienen lo suyo. Vladimir me parece un excelente estratega, me gusta mucho su juego porque él, a como jugaba, así entrena el equipo, poniéndole con todo.

Me gusta mucho la humildad de Vladimir, lo primero que hace siempre es darle la gloria a Dios, lo pone como el baluarte de su equipo y yo creo que es algo que en el deporte la gente debería tomar en cuenta.

Fabricio Alvarado es un verdadero fiebre de Alajuelense. Foto: Facebook

- Dicen que las finales no se juegan, se ganan, ¿qué tiene que hace el cuadro morado para ganar el campeonato?

Creo es que para ganarle esta final a Saprissa, las dos finales, los jugadores de la Liga tienen que acordarse que son 11 contra 11, ponerle ganas del minuto uno al minuto 90, jugar con todo, no dar una vuelta por perdida y tirar mucho a marco. No deben desanimarse si hay momentos complicados un gol del equipo contrario o cosas así porque el equipo tiene calidad, por algo está en dónde está. Son uno de los mejores equipos del país y yo creo que lo que tienen que hacer es creérsela.