Joven se animó a hacer lo que muchos quieren y pocos se animan: ir tras sus sueños

Con apenas 21 años Sofía Moya ha demostrado ser una joven valiente, empunchada y con gran visión.

Ella es vecina de Curridabat y desde hace dos años tiene un emprendimiento dedicado a chinear mascotas que la hace sentir plena; sin embargo, eso no siempre fue así.

Sofía Moya ha demostrado ser una joven valiente y con gran visión. Foto: Cortesía. (Cortesía de Sofía Moya)

Ella contó a La Teja que hace unos años era estudiante universitaria de Diseño Publicitario, pero no sentía inspiración ni mucho menos pasión por lo que hacía, así que decidió hacer una pausa en su vida para buscar algo que la hiciera feliz.

Primero decidió poner un negocito de bolsos y accesorios pintados a mano: sin embargo, eso tampoco le dio la satisfacción que buscaba, por eso, pese a críticas y burlas decidió hacerle caso a su corazón y dedicarse a chinear mascotas.

“Desde niña he tenido mascotas, siempre me han gustado mucho, sé lo importantes que son en la vida de las personas, así que en noviembre del 2021 cree Bulu Pets.

Los trajes que ella vende son super curioso y tiernos. Foto: Cortesía. (Cortesía de Sofía Moya)

“Empezamos haciendo camitas para perros y gatos. Mi abuelita cose desde que tenía 16 años, así que ella me ayudó, pero como gracias a Dios el negocito ha crecido ya tengo cinco colaboradores que me ayudan a producir.

Sofía empezó ofreciendo sus productos en Market Place, pero poco a poco el negocito se fue consolidando así que luego abrió las redes sociales de su negocio para poner una tienda virtual y ahora hasta tiene un local físico.

Objetivo claro

La pulseadora dice que siempre ha tenido claro que la innovación es fundamental en su negocio, por eso siempre anda buscando que nuevos productos ofrecer a los clientes.

La gente le compra trajes a los peluditos para ocasiones especiales. Foto: Cortesía. (Cortesía de Sofía Moya)

“Empezamos con las camitas para mascotas que todavía se nos venden mucho, pero ya hemos incorporado ropa, pijamas, mochilas, capas, zapatos, medias, collares, anteojos de sol, bolsos transportadores, pechera y hasta gorras que son ahorita el producto estrella.

“Yo tengo un gato y dos perros. El gato se llama Minini y los perritos Bertha y Gordo, ellos son como mis hijos y también mis modelos, siempre me gusta probar los productos nuevos en ellos para saber cómo se sienten las mascotas al usarlos”, manifestó la joven.

Sofía dice que es muy común que le pidan trajes o regalitos para fiestas de compleaños caninas y hasta productos personalizados como camas o gorras.

Hay capas para proteger a los perritos de la lluvia. Foto: Cortesía. (Cortesía de Sofía Moya)

“Hace poco vinieron a comprar un traje para una perrita para celebrarle el primer cumpleaños. En Navidad hicimos unos trajes con luces entonces los perritos andaban con su traje y un árbol navideño atrás, a la gente le gustó mucho, siempre tratamos de hacer cosas diferentes.

“Nuestros productos son para perros de todos los tamaños, desde para chihuahua bebé hasta grandes como labradores. Cuando alguien nos pide un producto yo le envío un video para que vean cómo necesito que tomen las medidas de la mascota para poder calcular bien el tamaño; también tenemos ropa para gatos”, explicó.

Agradecida y feliz

Sofía cuenta que desde pequeña soñó con ser diseñadora de modas, pero nunca pensó que terminaría diseñando moda para mascotas. Ella está muy orgullosa de lo que ha logrado hasta el momento y sueña con ver crecer su negocio, ya hasta piensa en abrir un segundo local.

Las gorras son el producto estrella en este momento. Foto: Cortesía. (Cortesía de Sofía Moya)

“Estoy muy agradecida con Dios por todo lo que ha crecido mi negocio. Envío productos a todo el país por medio de Correos de Costa Rica y me ha pasado que hay gente de otros países que nos sigue en redes sociales que aprovechan cuando vienen de viaje para venir a la tienda y llevarse productos, me pasó con una persona de Colombia y otra de Nicaragua, esas experiencias me llenan de alegría”.

La joven está sacando un técnico en Administración de Empresas en el TEC porque sabe que eso le ayudará a llevar las riendas de su negocio.

“Yo sé que a veces cuesta atreverse a hacer algo diferente, la gente critica mucho y se burla, todavía hay personas que se me acercan y me dicen, ‘¿de verdad hay gente que va a su tienda?’, pero no hay que dejarse desmotivar por ese tipo de comentarios y hay que luchar e intentar las veces que sea necesarias hasta que uno se sienta pleno y feliz”, aseguró la muchacha.

La tienda Bulu Pets está en el centro de Desamparados, en un edificio esquinero que está diagonal a la entrada principal del mall Multicentro. Abre de martes a sábado de 10 a. m. a 5:30 p. m.