A Joselyn Chacón le preguntaron por qué está soltera y su respuesta sorprendió

Joselyn Chacón tuvo que renunciar a su cargo por múltiples cuestionamientos que le hicieron. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

A la exministra de Salud, Joselyn Chacón, le hicieron varias preguntas incómodas en una entrevista que le hicieron.

El interrogatorio fue en Opa Hogar y a la exjerarca se le notó sorprendida en algunas de las preguntas, hasta dijo vacilando que era más fácil subir el Chirripó que contestarlas.

Una de las consultas fue, ¿por qué está soltera? y la respuesta que dio Chacón dejó a muchos sorprendidos.

LEA MÁS: “La tía” Maureen Salguero sorprende al meterse a un mundo nuevo y muy criticado

El presidente Rodrigo Chaves defendió a Chacón en todo momento. Foto: Rafael Pacheco.

La entrevistada dijo que ella creció entre caballeros porque su mamá (q.d.D.g) le inculcó eso a sus tres hermanos y a su papá, por lo que cuando conoce a un hombre espera que sea igual que ellos y no siempre es así.

Chacón dijo además que las tres cosas que tiene que tener un hombre sí o sí para cumplir con sus expectativas son: ser inteligente y trabajador, fiel y también ser un hombre de familia porque ella siente que ya está en edad de una relación estable.

LEA MÁS: Sofía Agüero, asistente de Rodrigo Chaves en campaña, dejó a los diputados sorprendidos

Pleito con la vicepresidenta Munive

Otra de las preguntas fue si está enojada con la vicepresidenta de la República, Mary Munive, ya que en el pasado dijo que ella fue desleal y poco profesional, a lo que Chacón dijo que no le guarda rencor, pero reconoció que no olvida.

“Algo que aprendí es a no guardar rencor, abrazarlas tampoco porque cuando una persona no trata a los demás bien no merece eso, uno las respeta. Soy fiel defensora del trato hacia el ser humano y a los funcionarios hay que tratarlos con amor”, expresó Chacón.

Joselyn dice que le dolió tener que dejar el Ministerio de Salud de esa manera. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Aún así, dijo que le deseaba a Munive lo mejor, porque si a ella le va bien en su tarea en el Gobierno, al país también le irá bien.

LEA MÁS: Hay cambios en el horario de visitas del Hospital San Juan de Dios

A la exministra de Salud le preguntaron cómo veía el Gobierno de Rodrigo Chaves y fue bastante crítica.

“Creo que don Rodrigo hace un papel en la parte económica increíble, pero bueno, no creo que se enoje, él sabe que yo siempre soy muy directa, la parte social es en la que hay que mejorar, yo soy más social... mi sueño era hacer muchísimas cosas en el ámbito social, no se pudo y creo que es en lo que hay que mejorar, no es comérselo, es hablar de qué hay que mejorar”, manifestó.

Yoselyn Chacón fue clara en decir porqué está soltera

En la entrevista, Chacón también dijo que le había dolido salir de Casa Presidencial como lo hizo porque había hecho un esfuerzo muy grande por estar ahí, pero en ese momento estaba viviendo algo mucho más fuerte en su vida y que necesitó de todas sus fuerzas para salir adelante.

“No había dolor que se acercara a la pérdida de una madre, entonces simple y sencillamente me podía pasar lo que fuera que ni siquiera se podía comparar. Eso no se supera (la pérdida de la mamá), pero se aprende a vivir con eso”, expresó la exjerarca.